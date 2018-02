Em encontro histórico entre ex-governadores lança Coletânea de Planos de Governo de 14 mandatos

O Auditório Mauro Borges e os jardins do Palácio das Esmeraldas testemunharam 57 anos de história, representados em 14 governos estaduais, na tarde desta quarta-feira (21/2). O atual governador de Goiás, Marconi Perillo, os ex-governadores Iris Rezende, Maguito Vilela e Irapuan Costa Júnior, e representantes dos governos Mauro Borges, Otávio Lage, Leonino Caiado, Ary Valadão, Henrique Santillo e Alcides Rodrigues se reuniram para o lançamento de três livros: “Coletânea do Planejamento em Goiás – 1961 a 2018”, “Reformas Administrativas – 15 Anos de Transformações no Poder Executivo” e o “Caderno de Entregas e Resultados da Aliança Municipal”.

As três publicações foram elaboradas pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio do Instituto Mauro Borges, Superintendência de Modernização e Superintendência da Central de Planejamento, e são complementares. A primeira, resume os planos de governo desde Mauro Borges até o atual mandato de Marconi Perillo – a íntegra pode ser lida no endereço http://www.imb.go.gov.br/coletanea/index.html . A segunda, compila todas as reformas administrativas do Governo de Goiás desde 2002, inclusive com seus atos legais. A última, registra os primeiros resultados do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador junto aos 24 municípios prioritários da Aliança Municipal.

O governador Marconi Perillo entregou em mãos uma cópia da coletânea para cada ex-governador ou representante presentes. “Nos encontramos hoje para fazer um registro histórico para a posteridade. Certamente, esses livros entrarão para as ementas de cursos superiores e serão instrumento de pesquisa para historiadores”, disse o governador.

Marconi também ressaltou a importância de cada governo no desenvolvimento de Goiás. “Sem esses governadores, certamente Goiás jamais chegaria onde chegou, um Estado que cresceu, diversificou sua economia, e chama a atenção do País”, afirmou.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que governou o Estado por dois mandatos, falou em nome dos demais ex-governadores. “O governador Marconi resolveu lembrar aqueles que fizeram que Goiás seja um exemplo administrativo para todo o País. Estou muito realizado em receber nesta tarde esse reconhecimento de Vossa Excelência, que completa 16 anos como govenador e deixa sua marca em todos os sentidos”, afirmou o prefeito.

O secretário Joaquim Mesquita, por sua vez, destacou que os três livros representam o reconhecimento de que todos os ex-governadores contribuíram com o desenvolvimento de Goiás. “Duas dessas publicações (Coletânea e Reformas Administrativas) têm um olhar para o passado. A outra (Caderno de Resultados) lança um olhar para o futuro”, resumiu. Em seu discurso, Mesquita também enalteceu o trabalho de pesquisa realizado pelas equipes do Instituto Mauro Borges e da Superintendência de Modernização, responsáveis pela pesquisa das duas primeiras publicações. “Muitos desses documentos só existiam em formato impresso. No caso dos Planos de Governo, alguns só tinham cópias caseiras”, lembrou.

Coletânea

A Coletânea do Planejamento em Goiás condensa os planos de governos do Executivo goianos nos últimos 57 anos, tendo como marco o Governo Mauro Borges (1961-1964) e culminando com o atual mandato do governador Marconi Perillo. A publicação contém artigos de pessoas que participaram da elaboração e execução dos planos de 14 governos: Mauro Borges (1961-1964), Otávio Lage de Siqueira (1966-1971), Leonino di Ramos Caiado (1971-1975), Irapuan Costa Júnior (1975-1979), Ary Valadão (1979-1983), Iris Rezende Machado (2 vezes: 1983-1986 e 1991-1994), Henrique Santillo (1987-1991), Maguito Vilela (1995-1998), Alcides Rodrigues (2006-2010) e Marconi Perillo (4 vezes: 1999-2002, 2003-2006, 2011-2014 e 2015-2018).

No livro, de 62 páginas, há uma síntese da história de vida de cada governador e em seguida o resumo do plano de governo. A íntegra dos planos pode ser lida no site do IMB (www.imb.go.gov.br)

O livro Reformas Administrativas – 15 Anos de Transformações no Poder Executivo – 2003 a 2018 relata as mudanças pelas quais passou a organização estrutural da administração pública estadual. Traz uma completa narrativa com os atos normativos que marcaram as mudanças estruturais neste período, envolvendo a criação, extinção, fusão, desmembramento ou transformação de órgãos e entidades ou de suas estruturas internas, compostas pelas unidades administrativas.