Goiâniacal deve superar R$ 40 milhões em negócios entre lojistas

Com expectativa de movimentar mais de R$ 40 milhões em vendas, a 7ª edição da Goiâniacal começou nesta quarta-feira, 21, e segue até o dia 25, no Centro de Convenções, em Goiânia. No total, o evento pretende reunir mais de 900 lojistas de todo o país, que poderão negociar as coleções de outono/inverno em primeira mão com preços especiais! Quase 99% das marcas comercializadas no Brasil de calçados, bolsas, acessórios, material esportivo, perfume, relógios, óculos e confecções estarão presentes.

O evento, destinado a lojistas, facilita compras que há alguns anos somente seriam feitas em grandes polos como Franca, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Aqui, além de diminuir os custos, possibilita que os lojistas tenham todas as marcas reunidas em um mesmo local. Assim, compradores podem olhar todos os stands (que incluem adulto, infantil, esportivos) para depois fechar os pedidos do semestre.

Representante comercial e um dos organizadores da feira, Tiago Furtado Bastos afirma que a expectativa em relação à feira é excelente. “Antes, para ter qualidade de compras, os lojistas precisavam se deslocar para grandes polos. Hoje, com a mesma qualidade e na data correta, ele consegue fazer essas compras em um raio de 300 km, no maior Centro de Eventos do Estado de Goiás, o Centro de Convenções”, completa.

Especificidades

Há mais ou menos cinco anos, o mercado entendeu que Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm suas particularidades. Todas as fábricas presentes têm uma coleção que se diferencia um pouco de acordo com as regiões e estações. Tiago explica que, muitas vezes, as marcas seguem as cores do inverno ou do verão, mas as coleções são mais abertas. “Isso não significa que não trazem as coleções de inverno, Goiás é considerado um Estado Country, então também vendemos botas, por exemplo”, conclui.

Edições anteriores

Goiâniacal começou com um showroom entre marcas em um hotel da Capital. Depois se transformou em uma feira, ainda no Hotel K, em Goiânia. “Elaborei um projeto com o objetivo de nos transformar em uma das maiores feiras regionais do Brasil. Com apoio do Sebrae, desde a 4ª edição, aumentamos a feira em 30 a 40%”, explica Tiago.

Em 2017 foram comercializados R$ 34,5 milhões em vendas com presença de mais de 670 lojistas de 150 municípios do Estado de Goiás e de outros estados que têm Goiânia como a central de compras.

Parcerias

O evento conta com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas (FCDL); da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL); da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assitecal); Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac), da Vitlog Transportes e do Confort Hotel – que oferece pacotes promocionais para quem irá participar do evento.

Serviço

7ª edição Goiâniacal

Data: 21 a 25 de fevereiro

Local: Centro de Convenções, Rua 30, Centro, Goiânia

Horário: 9h às 20h (quarta a sábado) e 9h às 17h (domingo)

Entrada franca, com credenciamento no local