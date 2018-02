Prefeitura de Goiânia cria comissão para normatizar pit dogs

O prefeito Iris Rezende determinou a criação de uma comissão para formular um Projeto de Lei para normatizar o funcionamento de pit dogs em Goiânia. A iniciativa foi estabelecida durante reunião, que ocorreu nesta quinta-feira, 22, no Paço Municipal, com representantes da categoria e do município.

Na ocasião, o prefeito afirmou que são necessárias mudanças para garantir a regularidade desse tipo de comércio na cidade. ‘Juntos vamos definir uma política comum para preservar a cultura dos pit dogs, um setor que emprega mais de dez mil pessoas’, destacou Iris Rezende.

Em seguida, o presidente do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia, Ademildo Godoy, defendeu, além da criação de uma legislação específica, mudanças no Código de Posturas do município. ‘Nosso objetivo é promover uma política para regularização dos mais de 1600 estabelecimentos do tipo que estão instalados na cidade. Por isso, a comissão será a oportunidade de estabelecer os direitos e deveres dos proprietários dos pit dogs’, disse.

A comissão será coordenada pelo titular da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Agenor Mariano, e contará com a participação de representantes do segmento, da municipalidade e da Câmara Municipal. A expectativa é de que o Projeto de Lei seja enviado ainda este ano para apreciação do legislativo goianiense.