Saúde divulga segunda chamada de selecionados em processo seletivo

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) divulgou mais uma lista de convocados do processo seletivo simplificado por tempo determinado. Nesta segunda chamada, consta a relação com 151 profissionais que devem comparecer ao Paço Municipal para comprovar a documentação informada na inscrição.

Na segunda chamada foram convocados 50 enfermeiros e 100 técnicos em enfermagem para a área de urgência e um cirurgião dentista com especialização em odontologia para portadores de necessidades especiais, que irá atuar na atenção secundária e terciária.

Os profissionais devem comprovar todas as informações prestadas no ato de inscrição e apresentar os documentos, em até três dias, na diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SMS, no 2° andar do bloco D, no Paço Municipal.

‘Caso não compareça no prazo estabelecido de três dias, o candidato estará automaticamente desclassificado’, alerta o diretor de Atenção à Saúde da SMS Goiânia e Presidente da Comissão responsável pela seleção, Sílvio Queiroz. Somente após conferência da autenticidade dos documentos o convocado estará apto a iniciar suas atividades.

Ao todo, o processo seletivo recebeu 21.103 inscritos. Demais convocações serão realizadas de acordo com as necessidades da SMS. Além das vagas definidas no edital, a lista final de aprovados no processo apresenta também o cadastro de reserva, composto por todos os candidatos que obtiveram, no somatório de pontos, nota igual ou superior a 30 pontos.

A contratação de aprovados em primeira chamada que comprovaram a documentação já foi autorizada pelo prefeito Iris Rezende. Uma lista com os nomes foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 21. Os profissionais devem reforçar a equipe do Ciams Urias Magalhães, unidade recém-inaugurada pela SMS na região Norte da capital.

Confira a lista de convocados aqui.