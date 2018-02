Secretária Raquel Teixeira diz que os investimentos feitos por Marconi na Educação fazem de Goiás “o melhor Ideb do País”

A professora Raquel Teixeira, titular da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que planejou com o governador Marconi Perillo as Escolas Padrão Século XXI, tem percorrido todas regiões do Estado contempladas com novas escolas. Segundo ela, a Escola Padrão Século XXI, localizada no Distrito de Campos Lindos, Distrito de Cristalina, inaugurada nesta quinta-feira (22/2), vai transformar as vidas dos professores, dos alunos e dos familiares “porque esse modelo foi concebido para ultrapassar os muros da escola”.

Sobre o volume de recursos dispensados pelo governador Marconi Perillo para a Educação, ela esclareceu que só na aquisição de carteiras escolares o Governo do Estado aplicou R$ 130 milhões, “dinheiro que vai trazer para nós o melhor Ideb do País”.

“Marconi Perillo é um governador que vai deixar saudades. Nós somos gratos a ele que nunca esqueceu do povo dos municípios do Entorno do DF”, declarou o deputado federal Célio Silveira (PSDB).

O Governo de Goiás entregou Escolas Padrão Século XXI no Entorno do Distrito Federal em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Formosa e Planaltina, investimentos que somam R$ 25,2 milhões. Para o mês de março, estão previstas inaugurações de escolas em Valparaíso de Goiás, Padre Bernardo, no Distrito de Santa Rosa (Formosa), Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama e Águas Lindas.

Marconi disse que “as obras executadas pelo Governo do Estado estão sendo feitas para durar, com padrão de excelência de primeiro mundo. São obras marcantes que garantem o desenvolvimento econômico, como a rodovia GO-436, e o futuro de toda uma geração, com a nova escola”.

Segundo o deputado estadual Diego Sorgatto (PSB), Goiás, assim como os demais estados brasileiros, foi atingido pela crise, “mas o governador respondeu com trabalho e planejamento, e é por isso que estamos colhendo o resultado, hoje, aqui em Cristalina, com educação de qualidade. Se não tivéssemos um governador como o Marconi Perillo, Campos Lindos não estaria recebendo essa escola que tanto nos orgulha”.

Mais 17 novas escolas já se encontram em processo de licitação. Com isso, o número de unidades educacionais nesse modelo arquitetônico chegará a 67 unidades. Somente no ano passado o Governo de Goiás destinou R$ 4 bilhões para a Educação.