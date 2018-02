PSDB realizará, no sábado, grande encontro com presidentes municipais e vereadores

A direção do PSDB Goiás retoma, neste sábado (24), o debate interno com militantes e lideranças da legenda. Depois de realizar, no segundo semestre do ano passado, uma série de 24 encontros regionais, o partido reunirá, nessa semana, todos os vereadores e presidentes municipais. A sigla tem 332 vereadores e 154 presidentes municipais (o número não inclui comissões provisórias).

O objetivo, segundo o presidente da sigla em Goiás, deputado federal Giuseppe Vecci, é debater o atual cenário político, alinhar ideias, oxigenar e preparar o PSDB para as eleições deste ano.

“Esse vai ser o nosso primeiro grande encontro de 2018. Como presidente do PSDB, tenho buscado contribuir de forma consistente com o fortalecimento do partido em Goiás. A partir de abril, iniciaremos encontros com os partidos da base aliada”, diz Vecci.

Em 2017, o PSDB realizou uma série de 24 encontros, estrategicamente distribuídos por todas as regiões de Goiás. Buscou, no período, filiar quadros da saúde, educação, movimento comunitário, mulheres e jovens.

Serviço

Evento: Encontro de vereadores e presidentes municipais do PSDB

Onde: Comfort Suites Hotel

Data: Sábado (24/02)

Local: Avenida Jamel Cecílio, nº 3.549, Jardim Goiás (Em frente ao Shopping Flamboyant)

Horário: 9h