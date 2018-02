Aula de spinning na Ricardo Paranhos

Para comemorar o primeiro ano de inauguração, o Container da Saúde realiza neste sábado, 24, uma aula de spinning gratuita para quem estiver caminhando pelo Setor Marista. Serão dispostas cerca de 15 bikes na porta restaurante localizado na esquina da rua 1.139 com Ricardo Paranhos, a partir das 10h. Para participar, basta se inscrever no local. A aula a céu aberto será comandada pela professora Elen Caetano, da Fórmula Academia.

No dia 27, o Container abre suas portas para um evento diferente, o Container do Conhecimento, no qual foge a temática de alimentação para dar espaço para debates de temas variados em uma parceria inédita com o IPOG – Instituto de Pós-Graduação e Graduação. A professora Cassia Foppa é a primeira convidada do projeto e falará sobre Gestão de Carreira e Marketing Pessoal. Os dois eventos receberão um grupo limitado de pessoas mediante inscrição antecipada.

Para reforçar missão do Container da Saúde quanto às praticas de viver bem e com qualidade, a casa passa a ser representante do Hot Park, e para apresentar essa nova parceria, no dia 28, a partir das 16h, realiza uma ação promocional que vai movimentar a esquina da Rua 1139 com Ricardo Paranhos. O professor Jheison Pádua comandará um “aulão” de dança aberto ao público.

Durante o mês de fevereiro, ou enquanto durar o estoque, nas compras acima de R$ 60 (cartão e dinheiro) e R$ 100 (Vales refeição e alimentação), o cliente leva um exemplar dos belos copos e cartões assinados pelo artista visual Job Bento. O copo, produzido em plástico ecológico, com capacidade para 550 ml, também será comercializado ao preço de R$15.

Programação

24/02 – Aula de spinning com Elen Caetano – 10h – aberto ao público

Almoço (prato principal + suco + sobremesa): R$ 39,00

27/02 – Container do Conhecimento

Gestão de Carreira e Marketing Pessoal – com Cassia Foppa do IPOG – Instituto de Pós-Graduação e Graduação

Valor: R$ 39,00 – incluso buffet CS

28/02 – Ação com Hot Park + aulão de ritmos – com professor Jheison Pádua – aberto ao público