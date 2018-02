Caiado filia lideranças e apoia professores em  Niquelândia

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) esteve em Niquelândia nesta sexta-feira (23/02) para participar de encontros com líderes religiosos, representantes da área de saúde e para dar posse ao novo diretório do Democratas da cidade. Recebido por lideranças de Minaçu, Águas Lindas, Padre Bernardo, Colina do Sul e Uruaçu, Ronaldo Caiado também conversou com moradores de Niquelândia sobre a situação crítica do município, que pode ter eleição extemporânea este ano.

“A realidade que estamos assistindo hoje em Niquelândia não é muito diferente da vivida em todo Estado. Hoje Goiás é o quinto maior devedor do País e o Estado com um dos maiores índices de violência. Isso é quadro que só muda com nomes que tenham autoridade moral e que trabalhe com espírito público, não por um projeto de poder”, comparou.

Pouco antes de chegar à Câmara Municipal de Niquelândia para dar posse à nova diretoria do Democratas, o senador falou com manifestantes da educação que reclamavam de salários atrasados da Prefeitura. O senador lembrou de seu respeito ao funcionalismo público e especialmente aos professores, que têm papel fundamental na formação de novos cidadãos.

“O alicerce de toda uma estrutura social é o professor. Quero dizer a todos os funcionários públicos que vocês têm o meu respeito. Receber salário é um direito constitucional e a Prefeitura aqui não está respeitando”, disse.

Posse

A posse da nova diretoria do Democratas lotou a sede da Câmara Municipal e marcou um novo momento do partido, que tem se estruturado para dar uma base aos candidatos às eleições deste ano.

Segundo o presidente recém-empossado do Democratas de Niquelândia, Evaldo Rincón, a diretoria é formada por empreendedores, empresários e pessoas que lutam pelo desenvolvimento de Niquelândia.

“O Democratas de Niquelândia pode fazer a diferença nestas eleições. Hoje trouxemos vários novos filiados que têm uma visão diferenciada da política. Entro para a presidência do partido com o compromisso de ser um Democrata na verdade concepção do termo, abrindo espaço para ouvir nossos filiados”, disse Evaldo Rincón.

Para ele, o partido tem um verdadeiro tesouro no comando estadual do partido. “Ronaldo Caiado representa o povo e fala a verdade, ele expressa o que sentimos com lisura, seriedade e transparência”, elogiou.

Vice-presidente da legenda no município, Carlos da Líder disse que o Democratas conseguiu construir credibilidade nestes anos junto a outros partidos. “Fomos o fiel da balança nas últimas duas eleições. Nossa credibilidade se dá principalmente pela figura de nosso líder. Hoje somos mais de 600 filiados aqui”, revelou.

Saúde

Depois do evento o senador teve encontro com representantes da área da saúde e ouviu suas principais demandas. Ele aproveitou para falar de seu projeto para regionalizar a saúde, permitindo suprir uma demanda reprimida com maior agilidade e garantir a presença de médicos especialistas no interior.

O odontólogo Fabrício Guimarães ficou animado com a proposta e demonstrou confiança no senador para executá-la. “Niquelândia hoje convive com filas nas unidades de saúde, não conseguimos ser atendidos, os salários dos profissionais estão atrasados. Mesmo com profissionais qualificados, falta um suporte dos governos. E quem mais sofre são os necessitados”, explicou.

O médico Gustavo dos Santos Arruda confirmou a situação e disse ter esperança de que Ronaldo Caiado irá trazer a mudança. “Se o senador chegar ao governo, e acredito que irá, ele terá condições de fazer o que é preciso na saúde. Ele é um grande médico, além de ter um ótimo caráter. Niquelândia toda vê com bons olhos a pré-candidatura dele ao governo. Niquelândia tem muito carinho por ele”, assegurou.

Após este encontro, Ronaldo Caiado visitou o pastor Alvéssimo, da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Madureira, também acompanhado de pastores da congregação. No encontro o senador elogiou o trabalho da igreja na recuperação de dependentes químicos.

“Assim que cheguei vi uma faixa aqui em que estava escrito ‘Hospital da Alma’. Achei muito inteligente. Disse já que como médico sei como tirar um jovem da dependência. Mas para mantê-lo longe é preciso o suporte da igreja, através da crença e da fé”, defendeu.

Ceres

Na sexta-feira (23/2) à noite, o senador Ronaldo Caiado seguiria para a cidade de Ceres, onde tinha marcado um jantar com representares dos médicos da cidade e região. Neste sábado (24/2), Ronaldo Caiado participa do 6º Encontro da Frente Unidos para Mudar Goiás, no Ceres Clube Recreativo, às 9h30. Jaraguá, Morrinhos, Cidade Ocidental, Orizona e Bela Vista já receberam o evento da oposição.