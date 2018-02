Com Goiânia Arena cheio, Brasil vence Colômbia por 84 a 49

A seleção brasileira masculina de basquete fez bonito e venceu a Colômbia pelo elástico placar de 84 a 49 na noite desta quinta-feira, 22/2, no Goiânia Arena. Diante dos olhos atentos dos goianos, que vibraram em cada movimento, o Brasil deu mais um passo rumo a uma vaga na Copa do Mundo 2019, que será realizada na China. O jogo na capital teve apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

A secretária Raquel Teixeira acompanhou a partida e também comemorou de perto cada ponto conquistado pelo Brasil. “Acho que promover um evento desse nível alavanca o basquete em Goiás. Meu sentimento é de gratidão a todos que ajudaram na organização e a todos que compareceram”, comentou ao lembrar que a seleção não jogava na capital há quase 30 anos. “É uma noite memorável para o esporte goiano”.

Como apoiador do evento, coube ao governo estadual adaptar o Goiânia Arena aos padrões exigidos pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). A unidade da Seduce recebeu nova pintura, troca do piso da quadra, revisão na estrutura elétrica e hidráulica e também a comunicação visual dentro do ginásio.

Presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Guy Peixoto sinalizou que Goiânia tem potencial para voltar a sediar outros jogos da seleção, graças à estrutura e organização apresentadas. “Tive o orgulho de vestir a camisa do Jóquei Clube. Joguei durante seis meses, quando era atleta, e tive um tempo fantástico aqui nessa cidade. Então agora, como presidente da CBB, fiquei muito feliz com o apoio da secretária Raquel Teixeira e com o povo de Goiás, que está mostrando o quanto é apaixonado pelo basquete”, comentou.

Um dos maiores nomes do basquete feminino, Marta Sobral esteve na capital para assistir ao jogo. E quase não conseguiu, já que a todo momento desviava a atenção para, sorridente, fazer selfie e conversar com fãs. “A seleção brasileira, na minha época, fez alguns jogos aqui e lembro como era bom. Goiânia é uma cidade que sabe receber bem os atletas. Eu adoro quando o ginásio está cheio, como hoje, porque é sinal de que as pessoas estão gostando do jogo, do lugar. Goiânia está de parabéns pela animação e pelo carinho”.

O jogo

Torcida à parte, o jogo começou com a Colômbia ditando as regras. Por diversas vezes o time visitante abriu vantagem no placar. O Brasil só conseguiu se sobressair a partir do segundo tempo. E parecia outro time. Mais entrosado, encheu os olhos do público com bonitas jogadas. O resultado não poderia ser outro: 84 a 49 a favor da seleção brasileira.

Após o apito final, Varejão assumiu o microfone para falar com os torcedores. “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença hoje a noite. Foi um jogo que começou um pouco difícil, mas vocês não desistiram e incentivaram a gente e conseguimos reverter o placar, garantindo essa grande vitória”, comentou um dos maiores destaques da seleção brasileira.

Varejão ainda aproveitou o contato direto com o público para um convite especial. “Representando todos os jogadores, gostaria de convidar vocês para lotar o Goiânia Arena no domingo. Eu não quero ver nenhum lugar vazio. Valeu, galera”, disse, sob aplausos. O veterano se referia ao próximo jogo do Brasil, que será contra a Colômbia. O duelo ocorre às 20h de domingo, 25/2, também no Goiânia Arena.