Goiás na Frente já encaminhou convênio com 211 dos 246 municípios goianos

O programa Goiás na Frente já encaminhou convênios com 211 dos 246 municípios goianos. Dados da Secretaria de Governo (Segov), atualizados semanalmente, apontam que já são 143 convênios outorgados, e 88 prefeituras estão com seus processos em fase de tramitação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED). O valor empenhado para os 211 municípios é R$ 402 milhões.

Os 143 convênios firmados para a execução de serviços e de obras em diversas áreas somam R$ 242.322.941,09. Deste valor, o governo estadual já pagou R$ 55.123.461,30. O valor atendeu a 123 cidades, contempladas com uma ou mais parcelas. A soma de investimentos nos 143 convênios outorgados com os das 88 prefeituras que estão com processo em análise é de R$ 402 milhões. A maior parte dos recursos está sendo destinada pelas prefeituras para obras de recapeamento e asfaltamento urbano.

De acordo com a Segov, os convênios das 88 prefeituras em fase de tramitação na SED estão no penúltimo passo do processo. Nessa etapa, a prefeitura deve encaminhar à Segov a documentação exigida em lei atestando que está em dia com todas as obrigações fiscais. Os demais municípios que ainda não foram contemplados pelo programa precisam apresentar à Segov as certidões exigidas, para que iniciem seus processos.

Conforme tem ressaltado o governador Marconi Perillo, o governo estadual quer atender os 246 municípios com o Goiás na Frente, mas precisa que as prefeituras cumpram com suas designações no processo. “Há recursos para atender todas as cidades goianas. Desde o início, temos pedido agilidade às prefeituras, para que possam captar recursos e resolverem suas principais demandas o quanto antes”, ressaltou.

Mais de R$ 55 milhões pagos

O Goiás na Frente já computa R$ 55,1 milhões em investimentos relativos às parcelas destinadas ao custeio das obras. Na maioria das parcerias firmadas, a liberação dos recursos acontece em parcelas, que podem chegar a dez, para facilitar a fiscalização e cuidar de sua eficiência. O Governo de Goiás é responsável por 99% dos recursos destinados aos convênios. Aos municípios cabe parcela simbólica de 1%, uma novidade em benefício da municipalidade, que tem o caixa limitado.

Obras em Gameleira concluídas

Municípios que aceleraram o processo burocrático de elaboração do projeto e entrega da documentação começam a entregar obras. Em Gameleira, por exemplo, a prefeitura recebeu a terceira de seis parcelas de R$ 166,6 mil previstas no convênio e a população já se beneficia do asfalto que chega acelerado ao distrito de Mucambinho. Em Guapó, a Segov repassou quatro de 10 parcelas de R$ 250 mil destinadas à pavimentação de ruas.

Outra comunidade beneficiada pelos convênios do Goiás na Frente é a de Cachoeira Dourada. O município terá R$ 1 milhão do programa, sendo R$ 800 mil para pavimentação asfáltica de vias urbanas e R$ 200 mil para a construção de uma praça. Importante destino turístico no Estado, o município sedia a usina hidrelétrica de mesmo nome, cuja construção deu origem ao Lago Dourado. As águas mornas atraem turistas de todo o país.

No início de fevereiro, a cidade recebeu o governador Marconi Perillo para o lançamento da reconstrução da rodovia velha até Itumbiara, em outra ação do Programa Goiás na Frente, desta vez relacionada à recuperação da malha viária. Durante a solenidade, na praça municipal do distrito de Nilópolis, entregue na sua primeira etapa à comunidade, a prefeita Natalia Camardelli Prates disse que, sem a parceria do governo e de parlamentares, seria impossível dar qualquer passo: “Tivemos um ano difícil, mas colocamos as contas em dia e terminamos as obras da gestão anterior. Agora vamos começar as nossas e, com a parceria do governo, logo estaremos realizando novas inaugurações”.

O município de Itapaci formalizou convênio com o Governo de Goiás no valor de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica. Já recebeu duas parcelas e as obras estão em andamento. Em 5 de fevereiro, o município recebeu a visita do vice-governador José Éliton, que entregou à comunidade a transformação do Colégio Estadual Geralda Andrade Martins em Colégio Militar.

Durante o evento, o prefeito Mário Macaco agradeceu os apoios do governador Marconi e de Zé Eliton ao município: “Este é um governo municipalista. Andamos de cabeça erguida entregando obras e na contramão do que vivem outros estados brasileiros. Quem viveu no passado, sabe como era a situação. Quero deixar um agradecimento especial a este governo”. Macaco também citou a entrega da pavimentação asfáltica, a revolução na saúde com a reforma do hospital e compra de ambulâncias para o município.