“O Zé Eliton já deu provas mais que suficientes de que é um gestor competente, gabaritado para assumir o Governo de Goiás”, disse Marconi em Caldas Novas

“O Zé Eliton já deu provas mais que suficientes de que é um gestor sério, competente, que conhece os problemas do Estado como ninguém, e também as soluções, gabaritado para assumir o Governo de Goiás”, declarou o governador Marconi Perillo em Caldas Novas, durante a entrega de 768 apartamentos construídos por meio de recursos do Goiás na Frente, em parceria com a Caixa e a prefeitura.

Zé Eliton é o coordenador do Goiás na Frente, o maior programa de obras em andamento no País, que tem alavancado todos os setores da economia goiana com obras de infraestrutura, nas áreas da educação, segurança, saúde e tecnologia. “Nós estamos numa agenda de inaugurações todos os dias, até 31 de junho”, sentenciou Zé Eliton.

Ao entregar os 768 apartamentos, o vice-governador disse acreditar que “todo pai e toda mãe têm o direito de sonhar com um futuro melhor para os seus filhos. Só quem sonhou por muitos anos sabe da importância desse momento”. E pontuou que tem com definição principal dar continuidade ao que “Marconi plantou com a semente do amanhã, de transformar sonhos em realidade”.

Zé Eliton frisou que ao lado do governador vai “continuar construído um estado voltado para as pessoas. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu sonho”.