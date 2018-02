Presidente Temer garante a Daniel Vilela sanção de leis que criam novas universidades em Goiás

A criação das universidades federais de Catalão e Jataí, aprovada no Senado na última quarta-feira (21), será sancionada nas próximas semanas. Foi o que o presidente Michel Temer informou ao deputado federal Daniel Vilela na quinta-feira, ao parabenizá-lo pelo trabalho realizado na Câmara e junto à comunidade acadêmica para garantir esta conquista para Goiás. Daniel foi autor da indicação ao Executivo solicitando a apresentação dos projetos, relator da matéria em duas comissões na Casa e principal articulador de sua aprovação no plenário da Câmara.

“É uma grande vitória para Goiás contar com mais duas universidades federais. Este resultado é fruto da união dos deputados e senadores em prol desta causa, que já era defendida há anos pela comunidade acadêmica de Catalão e Jataí”, afirma o parlamentar. A criação das universidades se dará por meio do desmembramento dos câmpus já existentes nos dois municípios – ambos também já beneficiados com emendas direcionadas por Daniel Vilela. Independentes, as universidades terão completo poder de alocação orçamentária e direcionamento de suas atividades para as vocações locais de cada região.

O trabalho do parlamentar para dar a Catalão e Jataí suas universidades federais próprias é reconhecido pela população e pela comunidade acadêmica. “Era um sonho de 30 anos e o Daniel fez um trabalho muito forte na Câmara e também junto à comunidade acadêmica, com as audiências”, afirma o diretor da regional da UFG em Catalão, Thiago Jabur. O diretor da Regional Jataí da UFG, Alessandro Martins, acompanhou de perto a tramitação dos projetos no Congresso. “Acredito que isso eleva Goiás a um novo status educacional.”

O parlamentar realizou audiências públicas tanto em Catalão quanto em Jataí, com a participação da comunidade acadêmica, setor produtivo e entidades de trabalhadores, durante a tramitação da proposta na Câmara. “Daniel tem sido um parceiro importante da UFG em vários temas. Tem trabalhado para trazer recursos para a universidade e atuou muito para que Catalão e Jataí tivessem suas regionais desmembradas, uma ação apoiada pela reitoria da UFG”, afirmou o ex-reitor Orlando Amaral.

Daniel lembrou ainda que, em Catalão, a defesa da criação da universidade autônoma começou com o ex-prefeito Haley Margon Vaz. Foi na gestão dele que a cidade recebeu a regional da UFG e desde então a cidade pleiteia sua independência. O ex-prefeito de Jataí Humberto Machado também teve participação destacada para fortalecer a UFG no município e criar as condições para sua autonomia, com a doação de terreno para o campus e investimentos em infraestrutura. Quando senador, Maguito Vilela foi um dos parlamentares que encampou a luta pela criação das universidades, chegando a aprovar um projeto de sua autoria, que acabou não sendo sancionado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois de tantos anos, os catalanos e os jataienses comemoram a conquista.