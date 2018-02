Marconi, José Eliton e o ministro Baldy entregam várias obras para melhorar a vida dos cidadãos de Guapó

Tuitar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton entregaram, na tarde de sexta-feira (23), 224 unidades habitacionais no Residencial Dona Alice, em Guapó, reduzindo o déficit habitacional da cidade. Junto com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, Marconi e Eliton também entregaram a terceira faixa da GO-219, Eufrates Guimarães Rezende, no perímetro urbano da cidade.

Eles inauguraram ainda 50 mil metros quadrados de pavimentação de vias urbanas e Marconi autorizou licitação no valor de R$ 3 milhões para obras de abastecimento de água no município. Além disso, o governador pagou a primeira parcela de 20 mil de um contrato com a Prefeitura Municipal de Guapó para obras na cidade.

“Que Deus abençoe a todas as famílias, pais, mães e filhos que vão constituir um lar aqui nessa casa própria. Obrigado por terem esperado a construção e entregas dessas casas”, disse Marconi. O governador agradeceu ao ministro Alexandre Baldy e ao vice-governador José Eliton pela dedicação e empenho nós trabalhos desenvolvidos.

“Agradeço fortemente ao ministro Baldy pela sensibilidade e pelo coração bondoso. Da mesma forma ao vice José Eliton, que está ao meu lado há oito anos, ajudando a gerar empregos e a desenvolver o Estado com a alma e com o coração”, frisou Marconi.

O vice-governador José Eliton disse que a entrega das obras significa um exemplo de civismo e cooperativismo público entre governo federal e governo de Goiás: “Que essa parceria sólida permita que vocês, nesses novos lares, tenham espaço para continuar sonhando com o melhor e que possam constituir esperança para as próximas gerações”.

Participaram da solenidade o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, que é de Guapó; os deputados federais Giuseppe Vecci, Roberto Balestra e Sandes Júnior; o deputado estadual Gustavo Sebba; o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, entre outras autoridades.