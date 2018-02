“Operação garantirá mais segurança a usuários do transporte coletivo”, diz Irapuan

Welcome! Log into your account

Além da ampliação do número de viaturas e de policiais nos terminais, a ação também incrementará a integração entre forças policiais e atividades de inteligência. “Vamos empreender o máximo de esforço para coibir danos materiais, físicos e emocional para as pessoas”, explicou o comandante de Policiamento da Capital, coronel Ricardo Mendes.

“Nosso maior objetivo é fazer com que a população se sinta cada vez mais segura. A criminalidade em Goiás tem apresentado queda há 20 meses e queremos resultados ainda melhores”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, nesta sexta-feira, 23, ao lançar a Operação Embarque Seguro, que vai coibir a criminalidade em terminais do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. A ação é coordenada pela Polícia Militar.

