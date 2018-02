Jornal Valor Econômico aponta Goiás como destaque em integração das forças policiais e queda nos índices de violência

Reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico aponta Goiás como um dos destaques nacionais em ações bem-sucedidas de integração entre as forças policiais. O veículo é considerado um dos mais importantes do país. Segundo a reportagem, o Estado “adotou a integração para reduzir os índices de criminalidade”. O texto assinado pelas jornalistas Ligia Guimarães e Ana Conceição constata que “a resolução de crimes cresceu e, em 2017, homicídios dolosos caíram 12,5%”.

A reportagem publicada no sábado (24/02) cita, como exemplo, o trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar no Estado. “A PM faz um levantamento de informações, identificando as chamadas ‘manchas criminais’. No caso dos homicídios, os dados são encaminhados às delegacias especializadas da PC”, diz o texto do Valor Econômico.

Ao citar a entrevista do secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, o Valor Econômico também destaca que o Governo de Goiás, por meio da SSP, implantou uma série de medidas para reduzir a criminalidade.

Irapuan já afirmou que as ações integradas terão continuidade em sua gestão. “Vamos dar continuidade ao combate efetivo à criminalidade e aproximar a polícia do cidadão”, disse durante a posse.

O jornal cita “a criação de Regiões e Áreas Integradas de Segurança e o investimento em tecnologia da informação voltada para áreas de inteligência e análise criminal”. Além disso, informa que “o contingente policial deve aumentar 35% até o fim deste ano, na comparação com 2016”. Por fim, lembra que, em 2017, “houve redução nos 12 indicadores de violência medidos pelo Estado”.

Integração

A política de integração entre as forças policiais goianas teve início em 2016, na gestão do vice-governador Zé Eliton à frente da SSP. As ações conjuntas tiveram continuidade quando a pasta passou ao comando do professor Ricardo Balestreri.

O trabalho foi considerado “altamente positivo” pelas autoridades de Goiás, uma vez que resultou em desarticulações de associações criminosas, prisão de suspeitos, apreensão de drogas e armas, além de terem prevenido novos delitos.