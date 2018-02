Prefeito entrega apartamentos e anuncia mais mil moradias populares

Na manhã deste domingo, 25, o prefeito Iris Rezende entregou mais 640 apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz, Região Oeste de Goiânia. O programa é uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal para auxiliar famílias de baixa renda na aquisição de moradias por meio do Minha Casa Minha Vida.

“Esse projeto é para atender aqueles que não têm condições de pagar preços elevados. Desde que fui eleito prefeito a primeira vez eu comecei a construir casas para famílias que não tinham onde morar. Com esse trabalho que iniciamos, Goiânia é uma das únicas cidades do Brasil que não convive com favelas”, destacou Iris.

Durante a solenidade, o prefeito da Capital ainda anunciou que nos próximos meses cerca de mil novas moradias nos Jardins do Cerrado, que estão em fase de conclusão, serão entregues para beneficiar ainda mais famílias. “Indiscutivelmente uma das questões mais importantes para a comunidade é a casa própria”.

Iris lembrou o tempo em que foi governador e expandiu o projeto habitacional por todo o Estado. “Hoje não tem uma cidade em Goiás que não tem a sua vilinha mutirão. Quando eu venho para uma solenidade como esta, eu me realizo, pois aqui são 600 famílias que não tinham condições de comprar sua casa própria e hoje elas vão morar com dignidade”.

Marginal Botafogo

Questionado durante entrevista coletiva, o prefeito falou sobre as obras de reparos na marginal botafogo, após estragos causados pela chuva. “Tudo que tem chegado de informação é um serviço posterior aos problemas, pois tudo ali foi feito há muitos anos. Para isso, autorizamos a contratação de uma empresa para fazer um projeto técnico para verificar de ponta a ponta os riscos”.

O chefe do executivo municipal ainda lembrou que a via já tem quase 30 anos e em breve as obras de revitalização total serão iniciadas. O custo previsto é de cerca de R$ 35 milhões e o recurso, que já foi acertado com o governo federal virá do Ministério da Integração Nacional.

Iris também não deixou de responder sobre política. “Eu entendo que a pessoa quando atua na vida pública ela tem de encarar como item número um o interesse popular. Eu tenho me comportado assim e espero que minhas atitudes fiquem como uma lição para todos”.