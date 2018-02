Crianças de baixa renda têm acesso gratuito a curso de robótica

Welcome! Log into your account

A programação do curso inclui matérias voltadas à programação e finalização de robótica. O curso será semestral e poderá se estender até seis anos para os alunos que se destacarem durante os seis meses iniciais. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado de conclusão de aprendizagem de robótica.

As crianças beneficiadas estão encantadas com a oportunidade, segundo o titular da Semas. ‘Esse curso tem um alto custo na rede particular, o que dificulta, ou até mesmo impossibilita, para esses jovens, o acesso a conhecimentos que estão fora das grades de ensino tradicionais’, conta.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), em parceria com a , deu início hoje, às 14 horas, a um curso de robótica gratuito para crianças e adolescentes de baixa renda, de 7 a 15 anos de idade. Os alunos contemplados são atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Curitiba e Recanto do Bosque.

: Trying to get property of non-object inon line