“Investimos em cultura por amor, não por obrigação”, diz Marconi no lançamento da Rede de Orquestras Jovens e Bolsa Artista

O governador Marconi Perillo lançou, na tarde de hoje, ao lado do vice-governador, Zé Eliton, em evento no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a Rede de Orquestras Jovens de Goiás e o programa Bolsa Artista, com a participação dos alunos do Itego em Artes Basileu França, que se apresentaram durante a solenidade. “Investimos em cultura por amor, não por obrigação”, afirmou Marconi, destacando que, somente no ano passado, o governo estadual investiu cerca de R$ 150 milhões na área.

A Rede de Orquestras Jovens de Goiás consiste na implantação de núcleos em 14 municípios, com o modelo profissionalizante do Basileu França. São eles: Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Guapó, Itumbiara, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Posse, Rio Verde, Trindade e Valparaíso de Goiás. “Tudo o que faço é com prazer e amor, por reconhecer a importância da memória cultural. Por amar os talentos que temos espalhado Goiás afora. Somos um estado rico e diversificado na cultura”, disse Marconi.

O governo estadual adquiriu cerca de mil instrumentos musicais para garantir a formação e profissionalização dos alunos da rede. Dentre os instrumentos, estão duas harpas sinfônicas, inéditas no estado, que custaram R$ 570 mil. Assim, conforme explicou o diretor do Basileu França, maestro Eliseu Ferreira, será possível criar o curso de harpa no instituto, que tem, hoje, mais de seis mil alunos.

“Não imaginávamos que iríamos chegar aonde chegamos na cultura em Goiás. Desde antes de assumir o governo do Estado pela primeira vez, sonhava muito com a melhoria e transformação da cultura, mas não havia apoio às artes. Fizemos um trabalho de construção desse caminho, e de valorização do setor. Nosso compromisso maior é com a arte e a cultura”, disse Marconi.

A Bolsa Artista, por sua vez, é uma reformulação do programa Bolsa Orquestra. Com valor mensal de R$ 800, ela subsidiará a formação profissional também dos alunos das outras modalidades do Basileu França. São, ao todo, 230 beneficiados. Eliseu afirmou que Marconi é o governador que mais investiu nas artes e na cultura. Secretário de Desenvolvimento, Francisco Pontes destacou que a Bolsa Artista dá aos jovens a oportunidade de boa formação para ingressarem no mercado de trabalho.

O vice-governador Zé Eliton ressaltou que Marconi se notabilizou, em suas gestões, como governador das artes e da cultura. “Marconi é o governador da cultura”, disse, afirmando que, quando assumir o governo estadual, continuará a manter o compromisso com o setor.