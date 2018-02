Projeto Sons de Mercado apresenta hoje Lucas Prado e Juliano

Terça-feira é dia de seresta no projeto Sons de Mercado, realizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), no Mercado Popular da Rua 74, no Centro da Capital. Nesta terça-feira, 27, o som fica por conta da dupla Lucas Prado e Juliano, a partir das 20 horas, com entrada franca.

O projeto Sons de Mercado tem como objetivo levar ao conhecimento do público goianiense a qualidade e a diversidade artística dos grandes nomes da música produzida na capital goiana e em Goiás. Os diversos estilos musicais estão divididos em dias específicos (de terça-feira a sábado) para melhor atender à demanda dos artistas e da população.

O Mercado Popular da 74 foi escolhido como palco protagonista do projeto por ser considerado um dos locais públicos mais democráticos de Goiânia, receber cidadãos de todas as classes sociais e fomentar a cultura sem fins lucrativos.

Confira a programação desta semana



Dia 27/terça – Lucas Prado e Juliano – seresta

Dia 28/quarta – Mayara Silva – samba

Dia 01/quinta – Sobrinhos do Capitão – pop/rock

Dia 02/sexta – Nando & Gabriel – sertanejo/forró

Dia 03/sábado – Grupo Essência – MPB