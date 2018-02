Seinfra e Crea-GO se unem em busca de soluções para Marginal Botafogo

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Francisco Ivo, participou ontem, 26, de um encontro com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), Francisco Almeida. Na ocasião, os engenheiros discutiram, entre outros assuntos, a situação da Marginal Botafogo.

O titular da Seinfra destacou que a parceria entre Prefeitura e Crea tem o objetivo de dar qualidade e agilidade ao processo de revitalização da Marginal Botafogo. “Esse apoio só reforça o nosso compromisso com a cidade, sempre buscamos o diálogo atrás de soluções viáveis e definitivas”, lembra.

Durante a reunião, o presidente do Crea colocou a equipe técnica da entidade à disposição para auxiliar como puder em todo o processo. “O fato da equipe técnica da Seinfra vir nos procurar, para que acompanhemos esse diagnóstico, mostra compromisso e proatividade. E é disso que precisamos”, destaca.

Na última sexta-feira, 23, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, autorizou a liberação orçamentária de R$ 1,3 milhão para realização de estudo para diagnóstico de reparos em toda a extensão da Marginal Botafogo. O serviço será executado por uma empresa de consultoria de projetos, contratada a partir de processo licitatório.

De acordo com a Seinfra, a finalização desse levantamento será feita no período de um ano. Após o diagnóstico, a Prefeitura realizará outra licitação, referente à obra de execução dos reparos necessários com base no estudo. Esta nova etapa, segundo previsões da gestão Municipal, terá inicio em 2019.