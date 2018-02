Semana Santa: Procon Goiânia apreende mais de uma tonelada de pescados

Com a proximidade das comemorações da Semana Santa, época em que o consumo de pescados aumenta consideravelmente, o Procon Municipal intensifica a fiscalização nas peixarias e supermercados de Goiânia.

O Procon Goiânia iniciou, dia 19, a operação Semana Santa, fiscalizando peixarias e supermercados da capital, onde já foram apreendidos mais de 1 tonelada de pescados impróprios para o consumo.

Durante as abordagens foram encontradas as seguintes irregularidades pelos fiscais do Procon: produtos vencidos e embalagens sem as informações necessárias, como data de fabricação, vencimento e procedência.

A fiscalização do Procon Goiânia já percorreu 40 estabelecimentos, onde 10 foram notificados por venda de produtos impróprios para o consumo. Estes estabelecimentos têm o prazo de 10 dias para apresentarem defesa junto ao órgão. Segundo o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas poderão ser multadas com valores que variam entre R$ 640 e R$ 9 milhões.

Segundo o superintende do Procon Municipal, José Alicio de Mesquita, a ação ocorre de forma constante, porém, visando garantir a melhor compra de pescados na Semana Santa, ela é intensificada nesse período em que o consumo de pescados aumenta.

Ele ainda ressalta a importância da fiscalização. ” A fiscalização serve como atestado de qualidade dos produtos, para garantir que tudo esteja dentro do padrão necessário para o consumidor.”

Os produtos impróprios para o consumo foram retirados das prateleiras e serão descartadas no aterro sanitário.

O consumidor que constatar qualquer tipo de irregularidade ou suspeita nos produtos, pode procurar a sede do Procon Goiânia, localizada na Avenida Tocantins, número 191, no Setor Central ou entrar em contato pelo telefone (62) 3524-2349 ou 3524-2942.