“Foi um avanço gradual e seguro”, diz Marconi sobre o trabalho da Defensoria Pública de Goiás

O governador Marconi Perillo anunciou, em solenidade realizada na tarde desta terça-feira (27), no Palácio das Esmeraldas, o chamamento de 26 novos defensores públicos do Estado de Goiás. A nomeação será publicada na edição de amanhã do Diário Oficial do Estado. O vice-governador José Eliton fez coro ao que chamou de avanços significativos das administrações de Marconi em Goiás, especialmente no que concerne ao trabalho de atenção aos mais carentes, como é o da Defensoria.

“Finalizamos, hoje, a conclusão da convocação dos concursados. É uma alegria muito grande. Reconheço o esforço feito por mim e por José Eliton para que a Defensoria chegasse a esse estágio. Fui muito cobrado em meus governos. Primeiro, para que ela fosse criada, o que ocorreu no meu segundo governo, em 2005; depois, para que ela alcançasse autonomia financeira, o que já aconteceu. Foi um avanço gradual e seguro”, frisou o governador.

Marconi ressaltou a importância social da Defensoria Pública: “O Brasil é um país muito injusto socialmente. Os pobres são e devem ser sempre o objetivo principal e ação permanente da Defensoria Pública. Em 2017, vocês atenderam 160 mil pessoas. Que, daqui para a frente, esse número cresça cada vez mais”.

O vice-governador José Eliton disse que a Defensoria conseguiu autonomia e independência financeira graças à tenacidade e sensibilidade do governador. “Marconi conseguiu transformar o Estado de Goiás sob todos os aspectos. Goiás é um novo Estado, se projeta para todos os cantos do país; líder em geração de emprego; conseguiu enfrentar a crise financeira. Faço coro à homenagem. É um reconhecimento justo a um homem público que faz de seu Estado símbolo de modernidade”, afirmou José Eliton.

Disposição

Os 26 novos defensores atuarão no interior. De acordo com informações da Defensoria Púbica do Estado, além da capital, eles atuam em Inhumas e Trindade. Os próximos municípios a receberem são Trindade e Aparecida de Goiânia, mas o projeto é alcançar todo o estado. O vice-governador José Eliton prometeu dar continuidade ao trabalho realizado por Marconi em favor da categoria.

O deputado estadual Virmondes Cruvinel; o secretário de Desenvolvimento do Estado, Francisco Pontes; e o subprocurador de Justiça do Estado de Goiás, Sérgio Abinagem (representando o Ministério Público de Goiás), também participaram da solenidade.

Homenagem

Marconi foi homenageado pelos defensores públicos do Estado, pela implantação da Defensoria e por todo o apoio dado à instituição e aos profissionais. “Graças ao senhor, governador, Goiás é hoje o Estado que mais se destaca no trabalho de Defensoria Pública. Em janeiro de 2015, o Estado tinha seis defensores. Hoje, somos 81, fora os 26 que chegarão agora. Que o seu futuro como homem público seja sempre pautado por essa nobre missão, de garantir direitos aos goianos mais necessitados”, disse a Defensora Pública Geral do Estado de Goiás, Lúcia Silva Gomes Moreira.

Presidente da Associação Goiana dos Defensores Públicos de Goiás, Gustavo de Jesus reforçou a importância da homenagem ao governador. “Nenhuma defensoria cresceu mais no país que a de Goiás. São 160 mil atendimentos anuais e o encaminhamento de milhares de ações. Não fosse o seu empenho e dedicação, não teríamos chegado onde estamos”, destacou.