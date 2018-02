Hoje tem samba com Mayara Silva no Mercado Popular da 74

Para os amantes do samba, hoje, 28, tem show com a cantora Mayara Silva no Mercado Popular da 74, a partir das 20 horas. A apresentação faz parte do projeto Sons de Mercado, realizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

O projeto Sons de Mercado tem como objetivo levar ao conhecimento do público goianiense a qualidade e a diversidade artística dos grandes nomes da música produzida na capital goiana e em Goiás. Os diversos estilos musicais estão divididos em dias específicos (de terça-feira a sábado) para melhor atender à demanda dos artistas e da população.

O Mercado Popular da 74 foi escolhido como palco protagonista do projeto por ser considerado um dos locais públicos mais democráticos de Goiânia, receber cidadãos de todas as classes sociais e fomentar a cultura sem fins lucrativos.

Confira a programação desta semana

Dia 28/quarta – Mayara Silva – samba

Dia 01/quinta – Sobrinhos do Capitão – pop/rock

Dia 02/sexta – Nando & Gabriel – sertanejo/forró

Dia 03/sábado – Grupo Essência – MPB

SERVIÇO

Sons de Mercado com Mayara Silva

Dia 28 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 20h às 22h

Local: Mercado Popular da Rua 74, Centro

Entrada franca