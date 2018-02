Linha Direta | Base: definição da chapa majoritária só no meio do ano

Com José Eliton (PSDB) confirmado mais uma vez por pelo governador Marconi Perillo (PSDB) como o cabeça da chapa majoritária da base aliada para as eleições deste ano, falta agora definir quais serão os três nomes que irão compor o restante do grupo. E apesar da grande movimentação e do debate em relação a quem ocupará o papel de vice-governador e dos dois postos que concorrerão a cadeiras no Senado, o governador frisou que a definição somente ocorrerá no meio do ano, ou em julho ou até 15 de agosto, data limite para o registro de candidaturas. Em tempo: enquanto na disputa pelo Senado a definição caminha a passos largos com o próprio governador e a senadora Lúcia Vânia (PSB) como os mais fortes para a disputa, o posto de vice ainda não tem um ocupante encaminhado. PTB e PSD são os partidos mais cotados para ocupar o posto.

Previsão

Os dois últimos presídios a serem entregues pelo governo em 2018, serão os de Planaltina e Novo Gama. A previsão da Agetop é entre julho e agosto. O governo já entregou os de Formosa e de Anápolis.

Preocupação

A grande dúvida, porém, é em relação ao de Novo Gama, que está com obras mais atrasadas dentre os que estão em construção no Estado. Lá, o problema é que a empresa que venceu a licitação não tinha experiência neste tipo de construção.

Vilela

Enquanto o ex-governador Maguito Vilela (MDB) se reúne com a ala caiadista emedebista buscando ‘ciscar para dentro’, seu filho, o governadoriável Daniel Vilela (MDB), segue se reunindo com lideranças da oposição em busca de apoio.

Notadamente

Daniel tem trabalhado para buscar apoio junto ao PP, do senador Wilder Morais, ao PR da deputada Magda Mofatto, e junto ao PSD do ex-secretário Vilmar Rocha. Houve também conversas com o PTB do deputado Jovair Arantes.

Em branco

Candidato a governador nas duas últimas eleições estaduais e candidato a prefeito de Goiânia em 2016, Vanderlan Cardoso (PSB), o ex-prefeito de Senador Canedo, não irá disputar cargos eletivos neste ano. O foco é na gestão de suas empresas.

“Não quero perder mais uma eleição. Precisamos nos unir.”

Adib Elias, prefeito de Catalão, falando da necessidade de união das oposições neste ano

1 Definidos

O PRP, de Jorcelino Braga, já definiu nomes para a disputa das eleições proporcionais neste ano. O vereador Jorge Kajuru se decidiu pela disputa ao Senado, embora o partido preferisse que ele se candidatasse à Câmara Federal.

2 Puxaria

Na avaliação de Braga – e de vários entes políticos do Estado – Kajuru saindo a deputado federal poderia levar até dois outros nomes consigo, aumentando a bancada da sigla em Brasília, devido à alta votação.

3 Falta federal

Faltaria apenas ao PRP um nome para a Câmara Federal, uma vez que lançará a deputado estadual Major Araújo e Vicente Datena Neto, filho do apresentador José Luís Datena. O nome a deputado federal poderia ser o do ex-governador Alcides Rodrigues.

Adeus fronteira

Depois de ser anunciada em 2015 após reunião entre o governo e representantes da empresa, a Heineken Brasil não irá mais construir uma fábrica em Itumbiara, onde seriam investidos R$ 650 milhões. Depois da cervejaria holandesa ter adquirido a Brasil Kirin por R$ 704 mi, a Heineken será produzida em Alexânia, onde irá investir R$ 300 milhões.

Em abril

A campanha #nãovaiterpsiu, idealizada pelo presidente da Câmara Municipal, Andrey Azeredo, para combater a cultura do machismo, voltará com ciclos de debates em abril.

Retirado

Falando em Andrey, o vereador Elias Vaz (PSB) retirou o pedido de afastamento protocolado contra o presidente neste mês.

Nada pessoal

O vereador pessebista afirmou que o fez para demonstrar que nada tinha contra o emedebista. “Foi decisão política contra falha dele em relação a esta Casa no julgamento do IPTU”.

Solicitação

O vice-procurador-geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, enviou pedido com urgência para o Tribunal Superior Eleitoral.

Cassado

Ele pediu a revogação da liminar que reconduziu o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), ao cargo no começo do mês, após decisão do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE.

Oposição

Luis César Bueno (PT), José Nelto (MDB) e Major Araújo (PRP) continuam com os discursos mais fortes da oposição na Assembleia. Já o restante…