Marconi afirma que Goiás na Frente permitiu que prefeitos contornassem a crise econômica

O governador Marconi Perillo abriu, nesta manhã, em Firminópolis, a agenda de inaugurações de obras com a entrega da reconstrução da GO-060, trecho Firminópolis/São Luis de Montes Belos. A rodovia é uma importante artéria de transporte de gado e escoamento da produção da região Oeste do Estado. O trecho tem 14,8 quilômetros de extensão e recebeu investimento de R$ 12,5 milhões. Além da reconstrução da pista, ele recebeu nova sinalização vertical e horizontal.

Ao iniciar suas palavras, Marconi falou de sua satisfação pessoal de visitar Firminópolis. Observou que a data de hoje é um marco, a inauguração do primeiro trecho da reconstrução da GO-060. Ele destacou que o desenvolvimento de uma região não ocorre sem que sejam tomadas medidas estruturantes, como investimentos em rodovias, políticas de qualificação de mão de obra e benefícios fiscais. No caso do Oeste goiano, a qualificação do ICMS para instalação de empresas é um fator importante.

Também explicou que o programa Goiás na Frente foi lançado para possibilitar que os prefeitos pudessem “contornar a crise”. Segundo ele, o objetivo maior da visita é reafirmar o apoio do governo estadual do projeto de “desenvolvimento regional”.

Para valorizar a participação dos prefeitos na inauguração da rodovia, Marconi nominou cada um deles, com pedido para que fossem aplaudidos pela plateia. Depois de saudá-los, declarou oficialmente inaugurado o primeiro trecho da GO-060.

Acompanharam o governador em Firminópolis os secretários Sérgio Cardoso (Articulação Política), Cleomar Dutra (Agehab) prefeitos Paulo Sérgio de Rezende (Hidrolândia), Dr. Fábio Seabra (Ivolândia), Fausto Mariano (Turvânia), Geraldo Neto (Cachoeira de Goiás), Rubens Queiroz (Aurilândia), Itamar Leão (Sanclerlândia), Wagner Vaz (Santa Bárbara), João Cré Cré (São João da Paraúna), Major Eldecírio da Silva (São Luis de Montes Belos), Naçoitan Leite (Iporá), Joaquim dos Reis (Adelândia), Murilo César (Córrego do Ouro), Paulo da Lusitana (Paraúna), e Professora Sueli Queiroz (Americano do Brasil) além do anfitrião, Jorge (do Escritório) de Souza.