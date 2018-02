Sine Goiânia emite carteira de trabalho no IEL em Ação

Pela primeira vez, em quatro edições, o Sine Goiânia participa, nos dias 2 e 3 de março, das 10 às 16 horas, do Projeto IEL em Ação. A parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) e Portal Shopping dará oportunidades para estudantes e desempregados de realizar cadastro para encaminhamento ao mercado de trabalho. Na ocasião, a entidade municipal fará, ainda, emissão de carteira de trabalho.

O projeto, que é voltado principalmente ao público de estudantes, traz duas novidades que estimularão o jovem a se preparar para o mercado de trabalho, além das palestras orientativas oferecidas e focadas em carreira, tendências e mercado de trabalho. Elas serão distribuídas no turno vespertino de forma a atender à comunidade interessada.

Serão disponibilizadas vagas para estudantes do ensino médio, técnico e superior para várias áreas de formação. Destacam-se, com maior número de vagas, as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ensino Médio, Gestão Executiva, Pedagogia, Direito, Gestão Comercial, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Educação Física.

Uma das novidades desta edição do projeto é a Sessão Prática de Entrevista para Seleção, momento que requer do jovem atenção e preparo. Para participar, o interessado deve se inscrever antecipadamente em uma palestra, assisti-la e, ao final, concorrer ao sorteio. O IEL sorteará dois candidatos por palestra para vivenciar a entrevista de seleção, na prática. “Este momento é grande preocupação para uma considerável parcela de jovens que atendemos”, diz a gerente de Estágio e Desenvolvimento Profissional do IEL, Tarciana Nascimento.

O resultado de uma pesquisa por amostragem realizada pelo IEL Goiás, no final de 2016, que ouviu 280 estudantes, apontou que 30% deles temem o momento da entrevista. “Por isso, incluímos no IEL em Ação a sessão prática de entrevista para seleção. Assim, damos respostas às angústias dos jovens e os preparamos para esses momentos em suas vidas. É missão do IEL desenvolver pessoas”, diz Tarciana Nascimento.

No IEL em Ação, quem já é cadastrado no banco de dados do IEL Goiás pode aproveitar a oportunidade para participar de toda a programação do evento. Para quem ainda não é, este será o momento para se cadastrar, conhecer as vagas e, também, usufruir de todo este momento de capacitação e aproximação do mercado de trabalho.

Programação das palestras gratuitas (requer inscrição antecipada)

Sexta-feira (02/03)

14h30 – Construção de Currículos e Dicas para Seleção

16h30 – Projeto de Vida, Carreira e Empregabilidade

Sábado (03/03)

– 14h30 – Construção de Currículos e Dicas para Seleção

– 16h30 – Projeto de Vida, Carreira e Empregabilidade

SERVIÇO

Sine participa do Projeto IEL em Ação

Data: 2 e 3 de março

Horário: 10h às 20h **Sine – funcionará das 10h às 16h

Local: Portal Shopping – Av. Anhanguera, 14.404 – Setor Capuava, Goiânia – GO.

Programação e inscrições: www.ielgo.com.br/estagio