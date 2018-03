Em entrevista, Iris Rezende defende participação da população nas melhorias da cidade

Mesmo sem deixar de assumir todas as responsabilidades da prefeitura, Iris convocou os moradores de Goiânia a ajudarem a gestão

“O nosso objetivo é contornar os problemas e fazer com que Goiânia retome aquele ritmo de vida e trabalho, imprimindo confiança. A capital é uma das poucas cidades com mais de 1 milhão de habitantes que não convive com favelas. É um centro de ensino superior e comercial impressionante. E quando me dispus a me candidatar, foi para fazer a mais bela administração da minha vida”, disse o prefeito Iris Rezende durante entrevista ao Jornal Brasil Central, da TBC, nesta quinta-feira, 1º de março.

De acordo com ele, desde o primeiro dia da administração municipal tem se debruçado no trabalho. “Tinham servidores da saúde de greve e mesmo assim não descansei um dia. Só fiz viagens para buscar soluções. Eu recebi a prefeitura com dívidas de 600 milhões só de prestadores. As empresas suspenderam o trabalho. Chamei cada empresa, conversei com todas de que as dívidas seriam pagar e daqui pra frente os acordos seriam honrados”.

Iris lembrou que voltou a pagar os salários dos servidores em dia, antes do dia 5 de cada mês e que obras importantes, como o BRT, que estava paralisado, serão imediatamente retomadas. Nesta quarta-feira, foi assinado, juntamente com o Ministério Público e a Caixa Econômica Federal um termo de acordo para finalizar a parte norte do corredor e, na sequência, a parte sul.

Acerca dos quase 30 bairros que estão a espera de asfalto, o prefeito disse que ainda este ano a maioria deles começarão a receber obras e até o final da gestão todos serão devidamente atendidos. Na educação não será diferente. “Na administração anterior foi realizado um concurso público e já convocamos cerca de três mil concursados e vamos chamar mais profissionais. Sou apaixonado pelos Cmeis, para que as crianças possam ser cuidadas para que os pais possam trabalhar. Vamos convocando de acordo com as possibilidades”.

Saúde

O Prefeito Iris Rezende lembrou também a situação que encontrou a saúde no município, quando mais de 4 milhões de pessoas estavam cadastradas como moradores da cidade, que tem pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. “Não vamos deixar de atender nenhuma pessoa que venha buscar atendimento, mas desde que venha regulamentado pelo município de origem”.

Com a implantação de um sistema informatizado de marcação de consultas, exames e procedimentos, para substituir o antigo chequinho, as enormes filas de espera nas unidades de saúde e na central de regulação deixaram de existir. “Também estamos reformando e equipando nossos postos de atendimentos. Já reabrimos unidades, como o Urias Magalhães, Novo Horizonte e o Ciams do Jardim América está sendo reformado”, destacou Iris.

“Chegou ao meu conhecimento a falta de pagamento aos prestadores do Imas e determinei que faça um mutirão, pois agora a prefeitura está pagando em dia, para pagar todos os prestadores e em duas semanas não tem ninguém para falar que não recebeu da prefeitura”, afirmou o prefeito ao ser questionado sobre os problemas enfrentados pelos usuários do plano de saúde do município.

O prefeito também falou sobre a situação da Comurg, limpeza e manutenção urbana. “A cidade, quando assumi, estava parecendo um chiqueiro. Não vi mais nenhum papel nas ruas. É a prefeitura? É a prefeitura trabalhando com o povo. É a minha filosofia de trabalho, do mutirão, da população ajudando. Já trocamos cerca de 60 mil lâmpadas, a cidade já está limpa. Essas falhas pontuais ocorrem, mas nós vamos lançar um programa de limpeza que a população vai nos ajudar”.