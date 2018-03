“Governar não é para qualquer amador”, afirma Marconi ao destacar que Zé Eliton “está preparado para desafios futuros”

“No próximo dia 7 de abril estou saindo do governo, com tranquilidade para dar lugar ao vice-governador Zé Eliton, que me acompanhou nesses anos todos, com a certeza do dever cumprido, mas, com a segurança de que ficará no meu lugar uma pessoa preparada para os desafios futuros”, destacou nesta tarde de quarta-feira (28/02) o governador Marconi Perillo, ao lançar pacote de medidas a serem implementadas pelo Detran, em solenidade no Palácio das Esmeraldas. Segundo Marconi, “governar não é para lenientes. Não é qualquer um que pode chegar aqui e resolver as coisas. Isso não é para qualquer amador. Exige conhecimento de causa, competência e espírito público”.

Marconi observou que Zé Eliton foi “testado” nesses anos todos: comandou a Celg e a Secretaria de Segurança Pública. “Imagine um vice-governador ir para a SSP correndo o risco de sair de lá desgastado, mas ele topou o desafio”, disse. Foi secretário de Desenvolvimento e é o coordenador do Goiás na Frente. “Governar tem sido muito duro, exige convergência, união, escolha de boa equipe, é um trabalho cansativo”, afirma, justificando que, no entanto, governar tem como compensação o bem-estar da população.

Na solenidade, Zé Eliton, ao lado do governador, também foi homenageado pelos servidores do Detran e destacou a transformação por que passou Goiás nas duas últimas décadas, nas gestões de Marconi Perillo. Das mãos da servidora Ana Maria Borges, recebeu uma placa de menção honrosa pelos relevantes serviços prestados ao Detran.

“Hoje, Goiás é um estado cosmopolita, que atrai o olhar do mundo e é nosso desafio seguir a trilha de desenvolvimento aberta pelo governador Marconi”, disse Zé Eliton. O vice-governador falou da nobreza do reconhecimento dos servidores do Detran ao governador, “o homem que conhece cada canto deste estado e sabe dos problemas e onde encontrar as soluções”. O vice disse que é um privilégio contar com os conselhos do governador e se comprometeu a seguir modernizando o órgão, assim como ele o fez.

Aos servidores, Zé Eliton disse contar com todos para continuar a fortalecer, valorizar a instituição, seguir modernizando o Detran, fazendo com que os serviços por ele prestados cheguem aos quatro cantos do estado. “Podem contar comigo; o equilíbrio fiscal é prioridade, mas a modernização do estado, também”, afirmou.

Medidas

Dentre as medidas lançadas pelo governo nesta tarde, está a reciclagem preventiva, que permite aos motoristas profissionais (categorias C, D e E) optar por fazer um curso específico ao atingir de 14 a 19 pontos na carteira. Ao concluir o curso, a pontuação será retirada, evitando, assim, a suspensão do direito de dirigir. O condutor poderá valer-se desse recurso uma vez a cada 12 meses.

O Governo também lançou mais uma etapa do programa Goiás Sinalizado, beneficiando 65 municípios, entregando, ainda, na ocasião, três caminhões para o Detran realizar pinturas viárias e intensificar os trabalhos de sinalização horizontal e vertical de vias públicas. A aquisição e adaptação dos veículos custaram R$ 1,9 milhão. Agora, o Detran conta com seis veículos para pintura de vias.

Durante a solenidade, o governador Marconi Perillo e o vice-governador Zé Eliton assinaram ordem de serviço determinando ao Detran-GO o credenciamento de empresas para que possam parcelar, por meio de cartões de crédito e débito, multas e demais tributos vinculados aos veículos registrados em Goiás, liberando a situação financeira do veículo.