Grace Carvalho canta MPB no ‘Sexta Tem Concerto’

A cantora Grace Carvalho apresenta o show “Seleta Coletiva” no Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta sexta-feira, 2, pelo projeto “Sexta Tem Concerto”. Ela estará acompanhada pelos músicos Cesinha Faleiro, na guitarra e nos vocais, e Emanoel Mastrela, no teclado, no contrabaixo e nas programações, formando, assim, um trio.

O show de MPB terá batidas eletrônicas, programações e guitarra distorcida, contando com canções de nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lenine, Baiana System e Nação Zumbi. Grace Carvalho iniciou sua carreira artística em 1998, atuando como atriz no grupo de teatro “Guará”, da atual Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

Seu repertório passa pela MPB, a bossa nova, o samba raiz e o choro, além do rock. Ela já participou de diversos eventos e festivais de Goiás, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Grace Carvalho também foi vocalista da Banda Pequi e realizou vários cursos de formação musical, como o “Curso de Verão de Brasília”, no qual foi aluna da cantora de bossa nova, Fátima Guedes.

Gravou seu primeiro CD em 2009, intitulado “Caminhante”, com músicas autorais. Com ele, fez turnê pela Europa, se apresentando em cidades como Paris, Barcelona e Londres. Em 2012, Grace Carvalho foi semifinalista do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, e, após a participação no programa, gravou seu segundo álbum, que é totalmente dedicado ao samba e produzido pelo violonista Rogério Caetano.

Outra atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco é a exposição “Passagem”, dos artistas visuais Daniel Toys e Mikael Omik, que ficará em cartaz até o dia 04 de março. A mostra conta com 20 obras e tem curadoria de Roan Andrade. A casa funciona a partir das 19 horas e está localizada na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.

Serviço

“Sexta Tem Concerto” com Grace Carvalho

Data: 02/03 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684 – Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Couvert artístico: R$ 10