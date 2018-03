Iris diz que tenta unir oposição, mas vai defender candidato do MDB

Em entrevista à TBC, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, não deixou de se posicionar em relação à disputa eleitoral deste ano. “Há um ano eu previa esse quadro político de agora. Eu tenho comigo aquele sentimento de que a oposição dividida fica enfraquecida. Eu disse em uma reunião de lideranças que no momento exato vou conversar com cada um, Daniel Vilela e Ronaldo Caiado, e vou fazer um esforço tremendo para unir os dois, mas se não conseguir, eu vou apoiar o candidato do meu partido”.

“Sobre a minha candidatura, eu não podia ficar de braços cruzados sabendo a situação que estava a cidade e me candidatei. Vou ficar até o último dia do meu mandato e é o último mandato da minha vida. Estou lutando e vou lutar encerrando uma carreira de 60 anos, desde que fui eleito vereador pela primeira vez”, respondeu Iris ao questionamento do motivo de ter voltado à vida pública.

Em relação ao governo do Estado, o prefeito disse que as lutas políticas e partidárias devem ser deixadas para as eleições. “Quando a gente assume o poder, as brigas políticas não podem virar mágoas ocorridas durante a campanha e o nosso relacionamento com o governador é de sentimento de compromisso com a população”.