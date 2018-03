Marconi, em Pires do Rio: “Governo não é moleza, é trabalho, é disposição” 

O governador Marconi Perillo disse, ao saudar a população em solenidade no trevo de entrada da cidade, que a rodovia era um sonho para as populações de Pires do Rio e Caldas Novas. Ele fez um histórico da GO-309, que foi construída em seu primeiro governo, mas foi inaugurada no governo de Alcides Rodrigues e não pôde participar da inauguração.

“Deus é tão bom que me permitiu reconstruir e inaugurar essa estada”, assinalou, enfatizando que a rodovia integra um conjunto de acessos a Caldas Novas, todos complemente reconstruídos. O governador defendeu que algumas rodovias estaduais sejam privatizadas, porque isso garante as condições para uma manutenção constante.

“Governante que não trabalha muito não dá conta de resolver as coisas”, afirmou Marconi, enfatizando que as pessoas “se assustam” quando os jornais divulgam o cronograma de inaugurações do Estado, com volume superior a R$ 4 milhões. Ainda este mês, ele adiantou que voltará à cidade para a inauguração da empresa Nutrisa e do Colégio Militar.

“Problema tem toda hora”, sublinhou, complementando que governo não é “lâmpada de Aladim”, que a gente passa a mão e resolve todos os problemas: “Governo não é mole. É trabalho, é articulação, disposição”.

O governador posou para uma foto oficial com os prefeitos Issi Quinan (Vianópolis), Daniela Vaz (Ipameri), Dr. Ailton (Urutaí), Mateus Félix (Santa Cruz) e Jairinho (Cristianópolis), todos presentes à inauguração ao lado da prefeita anfitriã Cleide Veloso.