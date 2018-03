Prefeitura de Goiânia realiza nova convocação de aprovados no concurso da Educação

A Prefeitura de Goiânia publicou nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, edital de convocação de 1302 aprovados no Concurso Público (Edital 001/2016) da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), homologado no dia 29 de setembro de 2016. O número de convocados superou o total de vagas previstas no certame, com 4927 candidatos chamados desde 2017.

As áreas contempladas na convocação de hoje são: auxiliar de atividades educativas, agente de apoio educacional, assistente administrativo educacional e professores nas áreas de Música, História, Geografia, Português, Inglês, Educação Física e Libras. A chamada realizada pela Prefeitura de Goiânia cumpre o Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Nomeação

Os profissionais, conforme o edital publicado no Diário Oficial, devem fazer agendamento online no site da Prefeitura para comparecimento, em até 30 dias, contados a partir da data de publicação do edital, à Central de Atendimento ao Cidadão para apresentar a documentação exigida.

Após a análise dos documentos, os candidatos que se enquadrarem nas normas previstas em lei serão nomeados e terão prazo de 30 dias para apresentar os exames médicos e documentos específicos ao cargo.