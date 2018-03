 “Trabalhamos diariamente para que a criminalidade continue em queda”, diz Irapuan

“Estamos trabalhando diariamente para que a criminalidade continue em queda”, disse o secretário de Segurança Pública (SSP), Irapuan Costa Júnior, nesta quarta-feira (28/02), em participação ao vivo no programa Patrulha 97, da Rádio Morada do Sol FM, de Rio Verde.

“Não se pode contemporizar com o crime e, por isso, não haverá trégua para quem escolheu andar à margem da lei”, destacou.

O titular da SSP voltou a defender a proximidade da polícia com a população. “É uma união de esforços para garantir mais sensação de segurança aos goianos”, disse.

Irapuan destacou o compromisso no sentido de garantir cada vez mais valorização das forças policiais do Estado. “Sei de todos os riscos que os policiais enfrentam”, afirma. “O Governo tem feito muito e vamos dar continuidade a esses esforços”, assegura.

O secretário ressaltou a importância do diálogo com as polícias goianas. “Garanto que todas as corporações continuarão sendo ouvidas com o máximo respeito”, disse. “Queremos conhecer as demandas de cada uma”, completou.