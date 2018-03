Caiado participa em Goiânia de Encontro com vereadores de Goiás neste sábado

A frente de oposição Unidos para Mudar Goiás realiza encontro com vereadores no próximo sábado (03/03) na Câmara Municipal de Goiânia, a partir das 9 horas, com a presença do senador Ronaldo Caiado (Democratas). Vereadores e lideranças políticas de todo o Estado foram convidados para este evento que integra as ações da frente.

Hoje a pré-candidatura do parlamentar já conta com o apoio de doze siglas partidárias: PMN, PSC, PTC, PRTB, PRP, PPL, PSDC, PHS, MDB, Patriotas e Democratas. O Partido da Mulher Brasileira, presidido por Rosi Guimarães, entrou no bloco no último sábado, quando mais de duas mil pessoas estiveram presentes em Ceres.

Lideranças já estão se mobilizando na internet e organizando caravanas para vir à capital discutir os projetos de mudanças para Goiás. Para o senador, os vereadores compõem o maior espectro das siglas partidárias no Estado e têm uma força enorme junto à população.

“Os vereadores lidam diretamente com os problemas de suas cidades e sabem quais são os anseios de seus moradores. Muitas pessoas criticam as pequenas siglas partidárias mas se esquecem que as Câmaras são compostas em sua maioria por estas elas”, lembrou.