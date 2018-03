Centro de Línguas da UFG oferece aulas de Mandarim 

O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas para o curso de Mandarim 1. As matrículas vão até dia 17 de março. Os interessados devem comparecer à secretaria do Centro de Línguas, no Câmpus Samambaia, portando os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de endereço e declaração de vínculo (apenas para estudantes da UFG).

As aulas serão ministradas às segundas-feiras, entre 13h30 e 17h10.

Os valores do curso são:

Comunidade geral: R$ 470,00

Comunidade universitária: R$ 375,00

Comunidade de Letras: R$ 235,00

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (62)3521-1412 ou 3521-1135.