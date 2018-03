Escolas de Goiás recebem novas carteiras

Governo de Goiás adquiriu novos jogos escolares para mobiliar escolas Padrão Século 21 recém-inauguradas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), iniciou na quarta-feira, 28/2, a entrega de 20 mil novas carteiras nas escolas de 14 municípios goianos. Foram investidos R$ 4,4 milhões, de recursos do próprio governo.

As carteiras que foram adquiridas em uma fábrica situada no Estado do Ceará já estão sendo entregues à Seduce e distribuídas para as unidades escolares. A previsão é que até o fim deste mês, todas já devem estar nas escolas. O mobiliário é indicado para atender o público juvenil, ou seja, alunos do Ensino Fundamental e Médio.

Neste primeiro momento, as carteiras serão direcionadas às unidades Padrão Século 21 que estão sendo inauguradas pelo Governo de Goiás. Até o fim do ano serão entregues 50 unidades do modelo que foi idealizado em 2000 pelo governador Marconi Perillo e a secretária Raquel Teixeira.

Os jogos escolares são de MDF e estrutura metálica, a expectativa de durabilidade é de pelo menos cinco anos e a garantia por parte do fabricante de 90 dias.

A Seduce está com um processo licitatório em andamento para a compra de mais 300 mil carteiras. Esta licitação vai proporcionar uma renovação do mobiliário da rede que possui 1.151 escolas e 549 mil alunos.

Municípios que as unidades escolares da Seduce receberão carteiras novas: Inhumas, Goianira, Rio Verde, Cristalina, Luziânia, Niquelândia, Uruaçu, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Formosa e Santa Rosa.