Semas abre inscrições para oficinas de qualificação profissional

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está com inscrições abertas para oficinas de qualificação profissional nas unidades dos Centros de Refêrencia e Assistência Social (Cras) e Núcleo de Assistência Social (NAS). Objetivo é capacitar a comunidade local e assim possibilitar a geração de renda às famílias cadastradas no Bolsa Família ou Cad Único. Quem não está cadastro, basta levar documentação pessoal e comprovante de endereço a uma das unidades para que o cadastro seja feito.

Lista das unidades para inscrições



-Cras Vila Redenção:

terá as seguintes oficinas com início pro dia 12/03/2018:

*Biscuit: terça e quinta das 14 às 16:00 hrs

*Tapeçaria: de segunda à sexta manhã e tarde

*Decoupagem em Geso e Vidro: às quartas no período

vespertino ( tarde)

*Corte e Costura: sexta-feira no período vespertino ( tarde)

– NAS Esplanada do Anicuns:

Oficinas com início 01/03/2018

*Bordados: Todas as terças e quintas no período vespertino (tarde)

*Caixa de Presentes: Todas as terças e quintas no período vespertino (tarde)

*Decoupagem: Todas as terças e quintas no período vespertino (tarde)

-Cras Vila Isaura:

Oficina com início 26/02 à 26/03

*Bordados: 04/03 à 25/03 segunda-feira das 13:30 às 16:30

*Tapeçaria: 26/02 à 26/03

*Bichinhos em Tecido: de segunda a sexta no período vespertino ( à tarde)

NAS Santo Afonso:

Oficinas com início dia 20/03/2018

*Corte e Costura: Segunda, terça e quarta no período matutino (manhã)

*Cabeleireiro: terça e quarta no período matutino (manhã)