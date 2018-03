Iris participa de encontro de vereadores e lideranças de Goiás na Câmara Municipal

Na manhã deste sábado, 3, o prefeito Iris Rezende participou do encontro de vereadores e lideranças de todo o Estado, na Câmara Municipal de Goiânia. A chamada frente de oposição “Unidos para mudar Goiás” reúne diversos partidos com objetivos semelhantes para as eleições de 2018.

Ao lado do senador Ronaldo Caiado, deputados, vereadores e presidentes de partidos, Iris disse que não vai medir esforços para fazer com que todos caminhem juntos. “Eu compareço a reuniões como esta para não perder a condição de daqui a alguns dias reunir os dois, Daniel Vilela e Ronaldo Caiado, para, quem sabe, unir as oposições”.

Questionado se acredita que há clima para esta união para as eleições de 2018, Iris voltou a afirmar que tem sentido que todos estão focados no bem maior da população. “Todos estão aqui unidos pelo sentimento público, pelo amor a Goiás e por entender o momento difícil que vivemos. Aí sim as oposições teriam muito mais tranquilidade nas próximas eleições”.

O evento, que lotou o auditório Jaime Câmara, mostrou que o líder do MDB é respeitado por todos e que sua opinião é decisiva, de acordo com as palavras dos participantes. O organizador, vereador Paulo Daher, relembrou a trajetória política de Iris. “Temos aqui a maior expressão política de Goiás, que já exerceu praticamente todos os cargos eletivos nestes 60 anos de vida pública”.