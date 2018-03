Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto em homenagem ao Dia da Mulher

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta show em homenagem ao Dia da Mulher, com a participação das cantoras goianas Maria Eugênia, Sabah Moraes, Cláudia Vieira e Célia Valadão. A apresentação será no próximo dia 8 de março, no Teatro Basileu França, às 20h, com entrada gratuita.

Sob a regência do maestro convidado Ney Couteiro, o espetáculo “Alma Feminina” traz um repertório variado, composto por clássicos da MPB e da música regional, evidenciando o talento musical de quatro artistas representativas da música goiana contemporânea. Os arranjos foram elaborados especialmente para o evento, que promete emocionar a todos os presentes, em especial às mulheres, que por certo se verão muito bem representadas no espetáculo.

Evento: Show “Alma Feminina” em homenagem ao Dia das Mulheres

Data: 08 de março de 2018

Horário: 20h

Local: Teatro Basileu França. Avenida Universitária, n. 1750, Setor Leste Universitário