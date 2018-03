PT realiza encontros regionais no Norte Goiano

O Partido dos Trabalhadores em Goiás está percorrendo todo o estado com a realização dos Encontros Regionais do PT. O calendário estabelece 27 atividades distribuídas no território goiano. Este final de semana foi a vez do Norte, que teve atividades em São Miguel do Araguaia, Porangatu e Uruaçu.

Segundo a Presidenta Estadual do Partido dos Trabalhadores, professora Kátia Maria, os encontros cumprem a tarefa de denunciar o Golpe, defender a democracia, discutir a melhor tática eleitoral para as eleições 2018 e criar os comitês populares em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato.

Em meio a uma guerra jurídica e de informações, em que a candidatura de Lula é questionada, a presidenta estadual, afirma que é preciso dialogar com a população e reafirmar que Lula será candidato e preparar a sua pré-campanha no estado. “O Lula é nosso plano único. Quem está garantindo o Lula não é o PT, mas o povo brasileiro, que coloca nosso líder em primeiro lugar em todas as pesquisas” afirma Kátia Maria. O partido se prepara para ter candidato ao governo para fazer o palanque do presidenciável em Goiás.

O deputado federal Rubens Otoni também participou dos encontros, destacando a importância da participação popular na garantia da democracia, defendendo eleições diretas em 2018 para que o Brasil vire a página desse momento triste que vive, elegendo Lula Presidente para retomar uma agenda de desenvolvimento econômico e social.

Durante os encontros, o Presidente da CUT/GO, ex-deputado estadual Mauro Rubem, fez duras críticas ao Governo Temer e ao Governo do Estado, que segundo ele, retiram direitos da classe trabalhadora, enquanto oferece privilégios ao grande empresariado.

Os encontros tiveram a participação dos dirigentes municipais do partido na região, estabelecendo um calendário para a definição de candidaturas proporcionais, que representarão o norte nas eleições de 2018. Vários nomes foram citados para compor a chapa que deve ser apresentada em abril, entre eles o ex-vice prefeito de Porangatu, Galeno, ex-vereador José Uilton, o ex-prefeito de Trombas, Catarino, os ex-vereadores de Uruaçu, Zorão e Jairo e do vereador de Niquelândia, Eduardo Salgado.