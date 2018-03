Baldy viabiliza mais de R$ 5 milhões para conclusão do Residencial Colorado, em Anápolis

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, anunciou a retomada de obras do Residencial Colorado I e II, na cidade de Anápolis. Para a finalização da construção, que tem 97% do total concluída, Baldy viabilizou um aporte de R$ 5.106.261,92 em parceria com a Caixa Econômica Federal. A ordem de serviços para a retomada das obras foi assinada nesta segunda-feira (05), junto com o prefeito Roberto Naves (PTB), o vice-presidente de habitação da Caixa Federal, Nelson Antônio de Souza, vereadores e lideranças locais.

A construção do residencial, que foi contratado ainda em 2013 através do programa Minha Casa Minha Vida, estava paralisada há quase quatro anos e deve ser retomada nos próximos dias. O novo aporte será usado para viabilizar a conclusão das obras com pintura interna, externa, instalação de hidrômetros, instalação de extintores, ligação de rede elétrica, calçadas externas, interfones e outros serviços.

“Temos empenhado e entregado milhares de moradias por todo o país e é claro que na minha cidade não seria diferente. É uma satisfação poder estar aqui, participando de toda essa união, de alianças de esforços sendo realizadas e poder dizer que o Brasil tem jeito”, discursou o ministro.

Ele lembrou que nós últimos meses o Ministério das Cidades conseguiu viabilizar a retomada de diversas obras pelo Brasil.

“Precisamos tratar os programas públicos com a máxima seriedade, os recursos públicos com a máxima seriedade e dizer que nos podemos fazer uma obra que além de gerar emprego e gerar renda, também entregam essa moradia no prazo que é necessário”. Ao recordar que a construção estava paralisada há anos, Baldy enfatizou: “ao invés de lamentarmos e chorarmos o passado nós temos que construir o melhor futuro”.

Residencial Colorado

O Residencial Colorado I e II conta com 512 unidades habitacionais distribuídos em dois edifícios. O investimento, até o momento, para a construção dos edifícios foi de R$ 29,18 milhões. Com a liberação dos recursos, Baldy garante a finalização desta obra de habitação tão esperada pelos anapolinos.