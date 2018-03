Escola Padrão Século XXI é inaugurada em Santa Rosa

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), inaugurou na manhã dessa terça-feira, 6, a nova unidade do Colégio Estadual Distrito de Santa Rosa, ligado ao município de Formosa (GO). A unidade atende alunos de assentamentos e da zona rural do estado.

O governador Marconi Perillo falou que o espaço da escola foi pensado para unir toda a comunidade de Santa Rosa, que agora pode usufruir do prédio amplo e arejado e, também, da quadra poliesportiva. Já a secretária Raquel Teixeira lembrou a união de esforços de toda a equipe do Governo para dar aos jovens a oportunidade de vencer no mundo. Também participaram da inauguração diretores, professores e alunos da rede estadual de Educação.

“É um sonho realizado”, disse a diretora da unidade, professora Eunice Cardoso, ao agradecer pela nova unidade Padrão Século 21, com capacidade para 960 alunos nos turnos matutino e vespertino, com Ensino Fundamental e Médio.

Antes, o Colégio funcionava em um prédio de cinco salas cedido pela prefeitura. Agora, conta com uma estrutura ampla e moderna, com cerca de 3 mil metros quadrados de área, 12 salas, quadra poliesportiva, laboratório de ciências e de informática, biblioteca, auditório, administração, sala dos professores e espaço para agremiação estudantil. O valor da obra é de 4,2 milhões.

Próximas inaugurações – Os investimentos do Governo do Estado na melhoria da qualidade de ensino das cidades do Entorno do DF, por meio da construção de mais escolas de alto padrão, continuam. Este mês ainda serão inauguradas quatro escolas Padrão Século 21 em Cidade Ocidental, Luziânia e Novo Gama.

Outras 17 novas escolas já se encontram em processo de licitação. Com elas, o governo irá alcançar 67 unidades construídas dentro desse inovador modelo arquitetônico.