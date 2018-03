Goiás promove o Dia D da BNCC

Maria José Rodrigues

Homologada no dia 20 de dezembro de 2017, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) da Educação Infantil e Ensino Fundamental entra agora em uma nova fase, que marca o início do processo de implementação em todas as escolas públicas e privadas do país. Como pontapé inicial, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o dia 6 de março como o Dia D da BNCC.

Nesta data, educadores de escolas públicas e privadas e gestores municipais e estaduais de todas as partes do país, além da comunidade escolar, estarão reunidos para debater sobre a importância da Base, como foi a construção e estruturação do documento e como a sua implantação deve impactar o cotidiano da sala de aula.

Em Goiás, a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/GO) antecipou as discussões nacionais e promoveu, no dia 28 de fevereiro, em Goiânia, o Seminário Estadual de Implementação da Base Nacional Comum Curricular. O encontro contou com a presença de aproximadamente 600 participantes, sendo boa parte deles secretários de Educação de diversos municípios goianos.

Também para aprofundar as discussões sobre o texto final da BNCC, a Undime Goiás e a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) decidiram estender o debate sobre a Base até o dia 9 de fevereiro, sexta-feira. Marcelo Ferreira da Costa, secretário municipal de Educação de Goiânia e presidente da Undime Goiás e Undime Centro-Oeste, destaca que a construção dos currículos, a partir da BNCC, vai exigir muita reflexão.

“Essa discussão envolve as diretrizes nacionais de forma que cada município e Estado possa elaborar seus currículos, primeiro em colaboração uns com os outros e depois criando uma identidade nacional para que as crianças e jovens possam ter os mesmos direitos de aprendizagem no Brasil inteiro. Esse encontro que promovemos busca estimular os municípios para que eles possam iniciar a construção de seus próprios currículos, já que a BNCC precisa estar em pleno funcionamento até o final de 2019”.

Sobre a BNCC

A Base Nacional Comum Curricular determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos da Educação Básica pública e privada têm o direito de aprender.

A Base é uma referência obrigatória, mas não é o currículo e seu objetivo é justamente orientar a revisão e elaboração dos novos currículos.

Mais informações: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/materiais-de-apoio/