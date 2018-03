Lúcia Vânia recebe Diploma Bertha Lutz e Ordem do Mérito Educativo

A 17ª edição do Diploma Bertha Lutz, do Senado Federal, homenageará as 26 deputadas federais da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988. A entrega do Diploma será realizada nesta quarta-feira, em Sessão Solene do Congresso Nacional, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O evento também faz parte da comemoração dos 30 anos da Constituição. A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) será uma das homenageadas. Ainda na quarta-feira, a senadora receberá, no Palácio do Planalto, a Ordem do Mérito Educativo, pelos trabalhos dedicados à educação ao longo de sua trajetória.

Das 26 deputadas constituintes, quatro continuam na vida pública. Além da senadora Lúcia Vânia, as senadoras Lídice da Mata (PSB-BA) e Rose de Freitas (PMDB-ES) e a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). Durante a elaboração da Constituição, Lúcia Vânia apresentou 143 emendas e teve 48 aprovadas. A senadora foi membro da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

“É uma grande honra receber o Diploma Bertha Lutz. A Assembleia Nacional Constituinte foi o resultado de um Brasil que saiu do silêncio e tenho orgulho de ter participado desse momento histórico da vida nacional. Atuamos com firmeza e determinação para a consolidação do sistema democrático brasileiro e para a garantia dos direitos sociais. Fui a única mulher da bancada de Goiás, numa época que não era comum a participação de mulheres na vida pública”, diz a senadora goiana. Lúcia Vânia avalia que a Constituição abriu caminho para a reafirmação dos direitos humanos e para conquistas sociais inéditas.

Ainda nesta quarta-feira, a senadora Lúcia Vânia receberá a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, em uma cerimônia do Palácio do Planalto. A condecoração é um reconhecimento ao trabalho da parlamentar em prol da educação. Lúcia Vânia é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE) e conduz as pautas educacionais da Casa. A parlamentar foi relatora da Medida Provisória que reformulou o Fies, discutiu o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, promoveu um pacto em defesa dos Institutos Federais de Ensino, debateu a erradicação do trabalho infantil, entre outros temas.

O Diploma

Instituído em 2001 pelo Senado Federal, o Diploma Bertha Lutz foi criado para agraciar pessoas que contribuíram na defesa dos direitos da mulher e nas questões de gênero no Brasil. A premiação recebe o nome da líder feminista Bertha Lutz, que também foi deputada federal e se empenhou pela aprovação da legislação que deu às mulheres o direito de votar e de serem votadas.

Ordem do Mérito

Ordem Nacional do Mérito Educativo é uma condecoração criada para premiar personalidades que se destacaram pelos serviços prestados à Educação.