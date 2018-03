Marconi se reúne com novos promotores de Justiça e afirma: “Sempre procurei manter a minha coerência e apoio irrestrito à instituição”

O governador Marconi Perillo recebeu, na tarde desta segunda, 05, no Palácio das Esmeraldas, os 22 promotores de Justiça substitutos empossados no último concurso do Ministério Público de Goiás. Eles estavam acompanhados pelo procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres Neto, pelo presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), José Carlos Nery, e membros da administração superior do MPGO.

Ao receber os novos membros do MP, Marconi desejou-lhes boas-vindas ao serviço público e ao Estado, e reafirmou o compromisso com a instituição. “Sempre procurei manter a minha coerência e apoio irrestrito à instituição em minhas gestões como governador. Não só no aspecto da defesa intransigente de todas as atribuições, mas também no apoio orçamentário para que a instituição pudesse funcionar a contento, de acordo com a expectativa da sociedade”, declarou.

Destacou que, sempre que solicitado, defendeu fortemente a instituição. “Recentemente, quando havia uma emenda a um projeto de lei no Congresso, fui o primeiro governador a assinar apoiando as garantias das prerrogativas do MP. Queria reiterar meu apoio e compromisso com a instituição que vocês passam a representar. Desejo que sejam muito bem sucedidos e que tenham muito sucesso nessas novas missões”, disse aos novos promotores. “E agradeço a instituição pela forma colaborativa, independente e harmônica com que sempre prevaleceu a relação com o MP nos meus governos”, frisou.

Benedito Torres agradeceu, em nome do Ministério Público de Goiás, pelo apoio que Marconi tem prestado à instituição em seus governos. “Não é novidade para ninguém que o senhor sempre trabalhou muito em prol do crescimento do Ministério Público. Sempre foi sensível às nossas pautas. Mesmo nas crises, não deixou que ficássemos em segundo plano. O MP vai continuar parceiro do governo estadual com independência e de forma republicana”, declarou.