PPS realiza Congresso Estadual

O Partido Popular Socialista (PPS) realiza no próximo dia 17 o Congresso Estadual da legenda no Auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa de Goiás. O evento terá início às 09 horas da manhã, com a presença do presidente nacional da sigla, o ex-ministro da Cultura Roberto Freire, e do presidente do PPS Goiás, Marcos Abrão.

Durante o Congresso serão eleitos o diretório estadual do partido, a executiva da legenda e os delegados que irão representar Goiás no Congresso Nacional do PPS. O partido está presente em 201 municípios goianos e tem como principal bandeira a luta pela justiça social.

De acordo com o deputado federal Marcos Abrão, presidente estadual da sigla “o partido cresceu mais de 200% nos últimos anos, em comparação com as eleições de 2012. Nós trabalhamos muito pelo fortalecimento do PPS Goiás e queremos reunir lideranças políticas de todas as regiões do estado”.

Evento

Congresso Estadual do PPS (presença do ex ministro da Cultura Roberto Freire)

Data: 17/03/2018 às 09:00 hs

Local: Auditório Costa Lima, Assembleia Legislativa de Goiás, Alameda dos Buritis, 231 – Setor Oeste, Goiânia – GO.