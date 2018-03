Seduce divulga resultado da primeira etapa dos editais do Fundo de Cultura

A Secretaria de Educação Cultura e Esporte (Seduce), por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), divulgou nessa segunda-feira, 5/3, a lista dos projetos habilitados e não habilitados da primeira etapa dos editais do Fundo de Arte e Cultura 2017.

A partir desta terça-feira, 6/3, até o dia 12/03, os proponentes,​ que tiveram seus projetos inabilitados ​,​ já podem entrar com recursos na plataforma de inscrição para análise da comissão de habilitação. Os habilitados seguem para a etapa de avaliação.

O Fundo de Arte e Cultura é um mecanismo de fomento do Governo de Goiás, administrado pela Seduce, que financia projetos culturais da sociedade civil. Para este ano de 2018, os recursos a serem distribuídos somam mais de R$ 30 milhões, entre 355 projetos culturais, regidos por 23 editais em diversas áreas. Entre os projetos a serem selecionados, pelo menos, 30%, 132 deles, deverão contemplar proponentes do interior do Estado.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (62) 3201-4980.

Confira no site do Fundo de Cultura a lista com o resultado da etapa 1.