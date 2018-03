Vice-prefeitos do MDB defendem candidatura própria e ampliação de aliança

Vice-prefeitos e lideranças do MDB se reuniram na manhã desta segunda-feira (5) com o presidente do Diretório Estadual e pré-candidato ao governo, Daniel Vilela, para discutir estratégias da pré-campanha e ampliação de alianças. Estiveram presentes 13 vice-prefeitos, três ex-prefeitos, além de lideranças municipais e dos prefeitos Onofre Galdino, o Onofrinho, de Ouvidor; e Dr. Américo Osório, de Damolândia. Os presentes reafirmam o apoio à pré-candidatura de Daniel e o desejo de que o DEM retribua o apoio recebido das lideranças emedebistas nos municípios em 2014.

O presidente ressaltou a necessidade de se ampliar a chapa que concorreu à eleição passada. Daniel citou as conversas que mantém com dirigentes de diversos partidos e disse que as definições sobre alianças acontecerão próximo às convenções: “Confiamos na manutenção da aliança com o DEM e buscamos ampliar o grupo que se uniu em 2014. Estamos conversando também com PP, com o PSD e com outros partidos, com exceção do PSDB, a quem somos antagônicos.”

A suposta pressa numa definição de chapa foi assunto no encontro. “Vejo algumas conversas sobre estabelecimento de data para definição de alianças, mas não faz sentido fazer isso há cinco meses das convenções”, afirma o vice-prefeito de Quirinópolis, Antônio José Pereira, o Zezé. O ex-prefeito de Santo Antônio da Barra, Zé Cândido, completa: “Acho que temos que buscar qualquer liderança de qualquer partido que queira vir.”

O vice-prefeito de Caldazinha, Venerando de Aquino, disse que está filiado no MDB há 30 anos e apoia a candidatura do partido, personificada em Daniel Vilela. “Sou MDB há 30 anos e estamos com você, Daniel.” Eurípedes de Assunção, de Britânia, também apoia a pré-candidatura e a união com mais partidos. Vice em Santo Antônio da Barra, Orivaldo Inacio de Oliveira, o Dico, defendeu a união do partido para massificar o nome do pré-candidato. “Precisamos nós unirmos e levar o nome do Daniel para a nossa população. Estou lutando por isso.”

O prefeito de Damolândia, Dr. Américo Osório, e a ex-prefeita de Guaraíta Célia Morais afirmaram que Daniel Vilela é o melhor nome para governar Goiás e defenderam a busca de uma chapa forte. “O melhor candidato é o Daniel. Temos chance de ganhar e temos que enfrentar, sim, e buscar juntar a oposição”, afirmou o prefeito. Para o vice-prefeito de Aragarças, Aurélio Leão, o MDB precisa “buscar outras lideranças, outros partidos.” Os vice-prefeitos parabenizaram Daniel Vilela pelo trabalho no sentido de ampliar o leque de partidos para a disputa deste ano.

Depois de ouvir as manifestações de todos os presentes, Daniel Vilela fez uma explanação sobre o momento pré-eleitoral. “Estamos pautando as ações do partido com profissionalismo, com base em pesquisas e análises aliadas à experiência de nossas lideranças. Não estamos fazendo nada aleatório, estamos estudando cada passo.” O presidente do MDB lembrou o compromisso de consultar os membros do partido e respeitar o desejo da maioria: “As decisões da direção executiva do partido sido pautadas pelo desejo coletivo.”