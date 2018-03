Daniel Vilela e Iris Rezende buscam recursos para mobilidade urbana

Ao lado do prefeito Iris Rezende, o deputado federal Daniel Vilela (MDB) se reuniu nesta quarta-feira (7), em Brasília, com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Helder Barbalho (Integração Nacional) e Alexandre Baldy (Cidades) em busca de recursos para obras de infraestrutura urbana e mobilidade em Goiânia. Técnicos do Ministério da Integração Nacional estarão nesta quinta-feira (08) em Goiânia para analisar a situação da Marginal Botafogo e avaliar como a pasta pode contribuir.

As principais demandas tratadas nos ministérios foram a obra de requalificação e construção de um viaduto no cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, e a retomada do prolongamento da Avenida Leste-Oeste. As vias estão entre as mais movimentadas da capital.

No caso da Marginal Botafogo, além da necessidade de reforma da via, a construção do viaduto é apontada como solução para destravar o fluxo da região. “Houve uma grande expansão imobiliária naquela região da cidade e isto sobrecarregou as vias de acesso, que foram dimensionadas inicialmente para um fluxo bem menor. Portanto o cruzamento da Marginal Botafogo com a Jamel Cecílio é sem dúvida um dos pontos de Goiânia que mais demandam investimentos de mobilidade”, afirma Daniel Vilela.

O prefeito Iris Rezende destacou que o destravamento do fluxo na região melhoraria o tráfego em toda a região centro-sul da capital. “É uma obra de grande porte e grande necessidade, por isso pedimos aos ministros que deem atenção especial a essa demanda.” Ele agradeceu ao deputado Daniel Vilela pelo trabalho de articulação com os ministros.

Segundo o secretário municipal de Finanças, Alessandro Melo da Silva, as obras são de grande porte e dependem de recursos federais para serem construídas. “É necessário investimento da União, pois a Prefeitura não conta com recursos suficientes. O prefeito Iris e o deputado Daniel têm bom trânsito com os ministros, que nos receberam bem e entenderam a necessidade desses investimentos em mobilidade.”

Parecer

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ouviu as demandas do prefeito Iris Rezende sobre a Marginal Botafogo e determinou de imediato que seja feita uma avaliação técnica na área por um funcionário do ministério. A vistoria deve acontecer na manhã desta quinta-feira. “Com o parecer em mãos, sentaremos eu, o ministro Baldy e o deputado Daniel para definir como é possível ajudar.”

A comitiva de Goiânia também buscava por recursos para aquisição de caminhões coletores de lixo e para a continuação da Avenida Leste-Oeste. O prefeito Iris Rezende agradeceu o empenho dos ministros e do deputado Daniel Vilela para melhorar a qualidade de vida na capital.