Deputado Lucas Vergílio recebe comando da PM-GO em reunião na sede da PRF

Em reunião realizada nesta terça-feira (6), na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, o deputado federal Lucas Vergílio (Solidariedade-GO) apresentou a demanda da Polícia Militar do estado de Goiás ao Diretor Geral da instituição, Renato Dias. Formalizada em três ofícios, as reivindicações tratam sobre a infraestrutura da tropa, armamentos, viaturas e aparelhos de rádios digitais.

O Comandante Geral da PM-GO, Vasconcelos, afirmou que por um problema de fabricação, mais de 2.000 armas da marca “Taurus” foram retiradas de circulação, porém, não houve nenhuma reposição. “Temos hoje mais de 2.000 alunos formados, prontos para operar, mas estão sem armamento.”, afirma.

Vergílio afirmou que a PRF tem um compromisso com ele de fazer, sob fiscalização e supervisão do Exército Brasileiro, a doação de aproximadamente 5.000 armas à PM-GO. Além disso, o parlamentar firmou compromisso com o Comandante Vasconcelos de organizar uma parceira com o setor de telecomunicações para agilizar a implantação da tecnologia de rádios digitais para todas as viaturas do Estado.

“A segurança pública nunca foi tão prioridade quanto agora. Nós, do Poder Legislativo, pouco podemos fazer neste tema, mas garanto que não medirei esforços para que os assuntos e compromissos tratados nessa reunião, saiam do papel.” finaliza.